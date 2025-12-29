Prema rečima ruskog ambasadora u Beogradu, NIS je nastavio nesmetano poslovanje u saradnji sa Gaspromnjeftom, bez prekida isporuka goriva domaćim potrošačima i strateškim sektorima

Kompanija Gaspromnjeft i Naftna industrija Srbije (NIS), zajedno sa srpskom vladom, nastavljaju da snabdevaju zemlju gorivom nakon stupanja na snagu američkih sankcija protiv NIS-a 9. oktobra, izjavio je za Sputnjik ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

„Gaspromnjeft je, u saradnji sa srpskom vladom i svojim partnerima ovde, obezbedio besprekorno poslovanje NIS-a čak i tokom perioda sankcija. Niko od potrošača nije osetio ni najmanji negativan uticaj — bilo da su to individualni potrošači, veliki potrošači kao što je poljoprivredni sektor, ili (nacionalna avio-kompanija) Er Srbija“, naglasio je Bocan-Harčenko.

On je naveo da je NIS nastavio da ispunjava svoje obaveze i nesmetano posluje, snabdevajući tržište proizvodima visokog kvaliteta, preneo je Sputnjik.

Bocan-Harčenko je kazao da mu nisu poznati novi slučajevi dospevanja proizvoda srpskog vojno-industrijskog kompleksa u Ukrajinu.

„Situacija se zaista dogodila. Veoma se nadam da o tome možemo govoriti u prošlom vremenu. Ona, naravno, baca senku i u tom smislu je veoma bolna. Ali, u krajnjem slučaju, nekih ispoljavanja, znakova da partneri Srbije nastavljaju da prebacuju tu robu u Ukrajinu, nije bilo – bar ja ne znam za takve stvari, za takve činjenice“, rekao je on.

Izvor: Sputnjik

