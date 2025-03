Protest „Studentski edikt“ održava se u Nišu i trajaće do 3 sata posle ponoći. Studenti su više dana pešačili ka Nišu, a stigli su iz mnogih gradova u Srbiji

14.38

Doček u Užicu

Plenum prosvetnih radnika Užica pozvao je građane da se u nedelju 2. marta, oko 18.30 časova okupe, kako bi sačekali studente koji su peške otišli iz Užica i okolnih gradova na protest u Nišu.

14.35

Student: Protest u Beogradu možda nije poslednji

Student beogradskog Pravnog fakulteta Relja Kovački izjavio je danas FoNetu da ne mora da znači da će protest koji su studenti u blokadi zakazali za 15. mart u Beogradu biti poslednji, jer „nema kraja dok se zahtevi ne ispune“.

Kovački je na protestu u Nišu delio flajere „Vidimo se u Beogradu“, a kako je naveo, ljudi pozitivno reaguju na poziv da dođu u Beograd na protest.

On smatra da de je svaki protest koji su studenti do sada organizovali bolji od prethodnog i da očekuje veliki odziv građana i u Beogradu.

„Kragujevac je bio bolji od Novog Sada, sada je Niš bolji od Kragujevca, a očekujem da ćemo i mi u Beogradu biti dobri domaćini“, zaključio je Kovački.

14.32

Velike gužve na naplatnim rampama

Građani i dalje dolaze automobilima u Niš.

Prema informacijama iz Puteva Srbije, zadržavanje vozila na naplatnoj stanici „Niš jug“ u 13:30 sati danas trajalo je 15 minuta.

Na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja.

13.35

Pomoć zatražilo oko 1700 studenata

Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“ pretvorena je u trijažni centar u kojem se pruža medicinska i druga pomoć studentima koji su stigli u Niš.

Do subote je pomoć zatražilo oko 1700 studenata, većinom onih koji su do Niša došli pešice.

Većina njih dolazi na previjanje rana i žuljeva.

Jedni od najvrednijih, koji se staraju za to da sve prođe po planu su redari. Lea Vučković sa Filozofskog fakulteta u Nišu kaže za „Vreme“ da se smenjuju na svaka tri sata, ali da su uprkos tome pomalo umorni.

„Jesmo umorni ali odmorićemo kada nam se ispune zahtevi. Mislim da Niš nikada nije ugostio ovoliki broj mladih ljudi. Za sada sve ide po planu i mislim da će tako i ostati.“

12.48

Najava protesta u Beogradu 15. marta

Studenti u blokadi dele flajere sa natpisima „Vidimo se u Beogradu“.

„Sve oko mene vremenom se kreće, hodaju od grada do grada. Širi se sloboda, više se ne plašimo.” Niš 💚 pic.twitter.com/SKWVNz5g1C — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) March 1, 2025

U pitanju je najava za naredni veliki studentski protest, a planirani datum je 15. mart.

Detalji vezani za naredno okupljanje su još nepoznati.

Foto: Mila Jovanović Protest „Studentski edikt“ u Nišu

12.42

„Pumpaj!“

Kroz glavnu ulicu kreće se velika kolona sa šetalicama, transparentima i raznovrsnim zastavama. Okupljeni uzvikuju „Pumpaj!“.

Foto: Mila Jovanović Protest „Studentski edikt“ u Nišu

12.33

Stigli bajkeri iz Beograda

12.07

Održana tišina za nastradale

Na Trgu kralja Milana u 11.52 časova počela je petnaestominutna tišina za 15 poginulih u padu betonske nadstrešnice na rekonstruisanoj Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Foto: Mila Jovanović Protest „Studentski edikt“ u Nišu

11.35

Studenti i građani stigli na Trg kralja Milana

Niški studenti i njihove kolege iz drugih gradova u Srbiji, praćeni mnogobrojnim građanima, stigli su danas oko 11:30 na centralni Trg kralja Milana u Nišu, gde će program 18-časovnog protesta „Studentski edikt“ početi petnaestominutnom tišinom za žrtve u Novom Sadu.

Studenti su stigli na centralni niški trg iz tri pravca, noseći zastave Srbije i zastave svojih fakulteta i uzvikujući „Pumpaj, pumpaj!“.

Građani koji su već okupljeni u centru burno ih pozdravljaju i uzvraćaju skandiranjem „Student je stigao na jug“ i „Slobodan jug“.

Studenti nose transparente sa natpisima „Pumpaj“, „Dole lažov“, „Zagorka, mi smo stigli u Niš, a gde si ti?“, „Ne laži mi babu“, „Mašinci protiv mašinerije“, „Mama, stigla sam dobro, hrane me u Niš“, „Nama je obraz čist, a vaš?“…

Preko kolone studenata razvijena je i velika zastava Srbije.

11.14

Susret kolona

Kolona studenata krenula je ka Trgu kralja Milana.

Studentsku kolonu predvode bubnjari.

Studenti će se kod Trga kralja Aleksandra sastati sa drugom kolonom studenata kako bi svi zajedno stigli na glavni gradski trg, a zatim sledi 15 minuta tišine i odavanje počasti žrtvama tragedije u Novom Sadu.

Studenti uzvikuju „Pumpaj!“ i „Srbija je ustala“.

10.57

Padobranci uz studente

Veterani 63. Padobranske brigade Vojske Srbije okupili su se jutros ispred tehničkih fakulteta u Nišu da bi organizovano krenuli da daju podršku studentskom protestu u centru grada, na koji su došli akademci i građani iz cele Srbije.

Pre toga, veterani Padobranske brigade, kojih ima nekoliko desetina, položili su venac žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine, a to će učiniti i u centru Niša, piše FoNet.

Foto; Davor Lukač/FoNet Veterani 63. Padobranske brigade

Veterani su došli iz svih delova Srbije, a njima su se pridružili i penzionisani pripadnici drugih specijalnih jedinica Vojske.

Vojni veterani dali su podršku studentima i na njihovim velikim protestima u Novom Sadu i Kragujevcu.

10.36

Iz Kosovske Mitrovice u Niš

Studenti i građani srpske nacionalnosti sa Kosova krenuli su jutros iz Kosovske Mitrovice na veliki protest „Studentski edikt“ u Nišu – neki privatnim automobila, neki organizovano, a usput će im se pridružiti i sugrađani iz ostalih mesta sa severa Kosova, piše KoSSev

Na autobuskoj stanici u Kosovskoj Mitrovici je više ljudi nego pre dve nedelje, kada je održan skup „Sretnimo se na Sretenje“ u Kragujevcu.

Među njima su i studenti Jana Doder i Nikola Marković sa Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji su krenuli u Niš jer žele da podrže sve svoje kolege koji već mesecima protestuju, ali i zato što, kako kažu, vole Srbiju i žele da ostanu u njoj.

„Često čujemo odavde da studenti iz uže Srbije ne saosećaju sa onim što se događa na Kosovu. Mislim da je to baš suprotno, da oni najviše saosećaju. Oni znaju šta se događa. Bitno je da su to pokazali milion puta, da moramo da stanemo uz njih kao što oni staju uz nas, da moramo da budemo solidarni, hrabri, da pokažemo ljubav“, poručio je Nikola Marković.

Srđan Đorđević, 46-godišnji Mitrovičanin koji je prvi uputio javnu podršku studentima iz grada na Ibru i organizovao prvi skup „15 minuta tišine“ za žrtve u Novom Sadu, redovno odlazi na velike proteste koje organizuju studenti, a uoči svakog puta šalje uvek istu poruku sugrađanima da se oslobode straha, a predstavnicima vlasti – da podnesu ostavku.

Lokalni autoprevoznik Džo travel je, kao i za kragujevački protest, organizovao besplatan prevoz, a njegov vlasnik Goran Antić i lično vozi studente.

Nekada i sam student, ali i vođa studentskog protesta, kaže da mu je dužnost da pomogne u organizaciji.

Udvostručen je broj ljudi koji ovog jutra prevozi, zbog čega je krenuo sa autobusom na sprat.

Foto: Mila Jovanović Protest „Studentski edikt“ u Nišu

10.30

Građani stižu sa svih strana

U glavnim i bočnim ulicama koje okružuju centralni Trg kralja Milana u Nišu saobraćaj je zaustavljen danas oko deset sati, a građani stižu na protest „Studentski edikt“ iz svih delova grada.

U blokadnoj zoni čuje se zvuk pištaljki i vavuzela.

Komunalne službe postavljaju mobilne toalete i cisterne sa pijaćom vodom, a građani montiraju šatore u kojima će spremati i posluživati hranu tokom 18-časovnog protesta.

Dominantni su transparenti na kojima piše: „Pumpaj“ i „Napinji“.

Na ulazu u nišku Tvrđavu istaknut je transparent sa natpisom: „Kude? Niš. Kad? 1.3“

Planirano je da učesnici protesta, na koji su pešice stigli u petak uveče studenti iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca i drugih gradova, budu koncentrisani u “blokiranoj zoni” – na Trgu kralja Milana, Trgu kralja Aleksandra, Sinđelićevom trgu i u ulicama Vožda Karađorđa, 7. jula, Nikole Pašića, Generala Milojka Lešjanina, Kralja Stefana Prvovenčanog i Obrenovićevoj.

10.22

Medicinska pomoć studentima

Studentima sa povredama od pešačenja do Niša tokom noći između petka i subotepružena je medicinska pomoć, a prevozili su ih građani i aktivisti sa 60 vozila, izjavio je danas FoNetu aktivista Tadija Mitić.

Na pitanje da li je studentima pomoć pružana u zvaničnim medicinskim ustanovama, Mitić je rekao da studenti koje je prevozila ta ekipa aktivista i građana nisu dobili pomoć u javnim medicinskim ustanovama, ali da postoji mogućnost da su studenti zatražili pomoć i u bolnicima.

Mitić je naglasio da su studenti sa 60 vozila prevozili studente u pet tura i da su to organizovali prosvetni radnici iz Niša.

Prema njegovim rečima, radi se o povredama stečenim od pešačenja i vožnje bicikla, a bilo je i studenata koji su pomoć zatražili zbog iscrpljenosti.

Mitić je naglasio da su svi studenti koji su zatražili medicinsku pomoć zbrinuti jer je logistika bila dobro odrađena.

Kako je dodao, tokom noći nisu zabeleženi bilo kakvi incidenti.

10.07

Sve za studente – od kolača do pečenja

Sinđelićev trg je krcat štandovima sa raznovrsnom hranom – od kolača do pečenja.

Jeleni Cvetković iz Novog Sada nije prvi put da donosi hranu studentima na protest, a kaže da od Nišlija ima visoka očekivanja.

„Mislim da su ovi protesti fenomenalni, da dižu masu i bude emocije. Očekujem da će, kao i do sada, sve proći bez incidenata“, kaže.

Foto: Mila Jovanović Protest „Studentski edikt“ u Nišu

Jedan od građana koji takođe ima svoj štand sa hranom kaže da je jako veliki broj ljudi koji žele da pomognu studentima.

„Toliko ljudi se prijavilo da nešto spremi ili donira, da nije imalo mesta za sve“.

09.10

Počelo okupljanje

Protest studenata „Veliki edikt“ održava se u Nišu i trajaće do 3 sata posle ponoći. Okupljanje je previđeno na četiri lokacije – kod raskrsnice Vardarske i Jovana Ristića, kod Saborne crkve, Niteksa i ispred Medicinskog fakulteta.

Posle okupljanja studenti i građani će se uputiti na Trg kralja Milana gde će u 11.52 odati poštu stradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Posle odavanja pošte počinje program protesta, a od 13.00 do 14.30 biće izvedena predstava „Ustav“. Od 16.00 nastupiće bend „Membrana Tympani“, dok će glavni događaji biti od 17.52 do 20.00.

Glavni program čini nastup dečjeg hora do 18.00, potom će uslediti govor studenata, „Studentski edikt“, blokadni hor od 18.40 do 19.10 i performans studenata i glumaca. Nakon glavnih događaja, od 21.00 do 21.45 uslediće nastup benda „Bunt“.

Drugo odavanje pošte žrtvama tragedije u Novom Sadu biće od 23.52, a nakon toga počinje čišćenje ulica. Kraj protesta je planiran u 3 sata posle ponoći.

Studenti su više dana pešačili ka Nišu, a stigli su iz mnogih gradova u Srbiji, među kojima su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Užice, Čačak, Bor, Bujanovac. Njima je u petak uveče u Nišu priređen veliki doček.