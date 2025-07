Građani Srbije su i u sredu 2. jula blokirali ulice u Beogradu, kao i u još dvadesetak gradova u Srbiji. Policija razbija blokade, ali se građani organizuju i prave nove, na drugim lokacijama. Studenti su pozvali na obustavu do rada do ispunjenja zahteva

22.51

Đaci u blokadi: Uhapšeno pet srednjoškolaca

Đaci u blokadi objavili su na društvenim mrežama da je večeras tokom blokada saobraćajnica uhapšeno pet srednjoškolaca, a da se broj privedenih iz sata u sat povećava.

Građani su se skupili ispred policijske stanice Vračar u Radoslava Grujića. Jedno maloletno lice je pušteno iz stanice.

Pojavila se i Policijska brigada i napravila kordon ispred policijske stanice.

Građani viču „Uhapsite Vučića“.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Самоорганизовани београдски средњошколци у блокади (@djaci.u.blokadi)

22.45

Ozbiljan sukob građana i policije na Vračaru

Na Vračaru je izbio ozbiljan sukob između građana i policije.

Policija je najpre nasrnula na građane, ali se onda povukla.

22.16

Hapšenje mladića u Despota Stefana

Četvorica ljudi u civilu najpre su pretukla Milana Bogdanovića (24) u blizini Policijske stanice u Bulevaru despota Stefana, a zatim su ga uveli u policijski džip i odvezli u nepoznatom pravcu.

Da li su ljudi koji su pretukli Bogdanovića policajci nije se moglo utvrditi, jer nisu želeli da se legitimišu, pošto je jedan od njih, obučen u crno, rekao da „ne mora da pokaže legitimaciju“.

Prema izjavama svedoka Bogdanović je najpre dotrčao do građanske blokade uzvikujući „Evakuacija! Policija!“.

Na blokadi su ga dočekala četvorica ljudi u civilu koji su već bili kod blokade, a zatim su ga dvojica njih uhvatili pod ruke i, uz objašnjenje da „samo malo žele da popričaju s njim“, odvukli ga u obližnju uličicu i počeli da ga tuku.

Kada je jedan građanin počeo to da snima i kada su građani počeli da se skupljaju, prebijanje je prestalo, ali je došao policijski džip kojim su odvezli Bogdanovića.

Dok su ga odvodili Bogdanović je vikao da „nije više aktivista“ i tražio da ga ostave na miru.

22.10

Novi Pazar: Protest ispred Gradske uprave, zatim akcija usporavanja saobraćaja

Nekoliko desetina studenata i građana Novog Pazara okupilo se večeras ispred Gradske uprave kako bi izrazilo nezadovoljstvo time što je lokalna samouprava, i pored protivljenja javnosti, zaključila ugovor o oglašavanju u listu „Informer“.

Odluka da lokalna samouprava objavljuje oglase, konkurse, obaveštenja i druge informacije u tom tabloidu, doneta je nakon sprovedenog tendera sredinom maja, na kojem je „Insajder tim“ dostavio povoljniju ponudu od lista „Politika“.

Studenti i građani su na platou ispred zgrade Gradske uprave sedamnaestominutnom ćutnjom odali poštu žrtvama pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu i brucošu Ernadu Bakanu koji je pregažen na pešačkom prelazu u Zemunu.

Nakon toga, počeli su naizmenično da se kreću pešačkim prelazima Ulicom Stevana Nemanje, usporavajući odvijanje saobraćaja.

Odvijanje saobraćaja regulisala je policija koja je naizmenično propuštala pešake i vozila, bez pisanja prekršajnih prijava za oglušavanje o naredbe da građani ne izlaze na pešačke prelaze.

Nakon pola sata, studenti i građani su se uputili ka magistralnom putu koji vodi ka Crnoj Gori, gde su na isti način, naizmeničnim kretanjem pešačkim prelazima usporavaju saobraćaj.

21.47

Javni prevoz stao u Beogradu

Sva vozila GSP-a po operativnom nalogu u 20.45 sati su povuečna u garažu.

„Po operativnom nalogu, od 2. juna u 20:45, vozila javnog gradskog prevoza se povlače za garažu. Poslednji polasci na linijama javnog gradskog prevoza neće biti ostvareni, a rad linija noćnog saobraćaja je uslovljen operativnom situacijom na terenu. Napomena: vozila prigradskog saobraćaja (Mladenovac, Sopot, Surčin, Barajevo, Lazarevac i Obrenovac) nastavljaju sa radom uz povremena odstupanja od važećeg reda vožnje“, navedeno je u nalogu GSP.

Danas ranije, u 18 sati, takođe po operativnom nalogu vozila linija 25, 25P i 26 su povučena u garažu.

U 17.30 sati zbog blokada saobraćaja i okupljanja građana na više lokacija, po operativnom nalogu sva vozila sa tramvajskih, e‒bus i trolejbuskih linija su povučena su iz saobraćaja i ne saobraćaju do kraja dana.

U Beogradu, na više mesta i u više delova grada u toku dana i večeri građani su blokirali ulice i raskrsnice.

Međutim, javnost niko nije obavestio o tome da će prevoz u večernjim satima u biti ukinut.

Zbog, kako navode građani koji su se javili N1, neopravdanog ukidanja svih linija gradskog prevoza, mnogi od njih imaju ozbiljne probleme da se u toku večeri i noći s posla vrate kućama.

21.24

Blokiran i Bulevar despota Stefana

Građani su blokirali Bulevar despota Stefana kod Policijske stanice 29. novembar.

Okupljeni su se prethodno okupili ispred samog ulaza policijske stanice kako bi podržali uhapšenog studenta Nikolu Marčetića.

Nakon toga su okupljeni spontano odlučili da blokiraju Bulevar despota Stefana, oni su uzeli kontejnere iz Porečke ulice i postavili ih na samoj raskrsnici.

21.18

Student Bapussa sa blokade u Zemunu Ognjen Manojlović pušten je iz Policijske stanice Zemun.

Manojlović je prethodno pozvan da dopuni svoj iskaz, a dvojica srednjoškolaca su uhapšena ispred Pravnog fakulteta, rekao je profesor Miloš Đajić iz Akademske krizne zajednice.

Zbog odvođenja studenta građani su se okupili ispred policijske stanice u Zemunu.

Ispred zgrade zemunske policije bio je prisutan i kordon Žandarmerije.

21.06

Uhapšeno nekoliko osoba u Njegoševoj

Nekoliko osoba uhapšeno je na blokadi u Njegoševoj ulici, a kako navode iz Stranke slobode i pravde, među uhapšenima ima i maloletnih lica.

Hapšenja u Njegoševoj.

Prema informacijama kojima raspolažemo među uhapšenim ima i maloletnih lica pic.twitter.com/Gjlrk3VRHs — Stranka slobode i pravde (@SlobodaIPravda) July 2, 2025

21.04

Barikade na Južnom bulevaru

Građani su večeras postavili barikade na Južnom bulevaru, na Vračaru, uz muziku sa improvizovanog DJ pulta i povike „pumpaj“.

Kontejneri su postavljeni kao barikade.

Dosta je roditelja sa decom. Tu je i policijska patrola, ali za sada sve prolazi bez tenzija

20:32

Priveden student u Zemunu

Student Bapussa priveden je na blokadi u Zemunu, a studenti Poljoprivrednog fakulteta pozvali su sve da dođu ispred policijske stanice u Zemunu.

ХИТАН СКУП ИСПРЕД ПС ЗЕМУН ЗБОГ ПРИВОЂЕЊА КОЛЕГЕ! 📍Велики трг 2

🕦 ОДМАХ — Poljoprivredni blokada (@agrifblokira) July 2, 2025

20.24

U Nišu policija hapsila „sve redom“

Na protestu u Nišu pojavilo se nekoliko policijskih kola i „marica“ iz kojih su izleteli policajci i počeli da hapse „sve redom“, i građane koji su učestvovali u blokadi i one koji su stajali sa strane, javlja N1.

Time je blokada prakično razbijena.

Policija ne najpre zabranila građanima da prelaze pešački prelaz, a zatim dozvolila građanima da samo jednom pređu pešački prelaz. Svako ko se vratio preko pešačkog prelaza odmah je priveden.

„Ovo je čist teror. Ne znam više u kojoj zemlji živimo. Ovo je čeista diktatura“, rekao je jedan građanin za N1.

20.02

Maturant priveden zbog „uvrede policijske službenice“

Na građanskom okupljanju u Kragujevcu policija je privela maturanta Lazara Klačara, zbog „uvrede policijske službenice“.

Pre nego što je priveden u policijsku ispostavu u Ulici Svetozara Markovića, policajci su mu dozvolili da telefonom kontaktira advokata.

Privođenje je izazvalo negodovanje prisutnih građana, koji su ocenili postupanje policije kao „prekomerno i neopravdano“

Advokatica Lazara Klačara izjavila je da je njen klijent odveden u Urgentni centar na lekarski pregled i da se oseća dobro.

Nakon pregleda, kako je dodala, policija će ga izvesti pred sudiju za prekršaje.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Glas Šumadije (@glassumadije.rs)

Nakon što je maturant Lazar Klačar priveden tokom građanskog okupljanja u Kragujevcu, podršku mu je pružila njegova razredna profesorka, Jovana Jevtović, koja je za Glas Šumadije izjavila da je „potresena situacijom“ i da ne veruje u optužbe koje su iznete protiv njega.

„Bori se svim srcem, sve vreme. I zato sam sigurna – ovo što se govori o njemu, to jednostavno ne može biti istina. Sigurna sam u to“, kazala je Jevtović.

19.34

MUP: Tokom prethodne večeri legitimisano 976 osoba, dok su 72 privedene

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u toku noći između utorka i srede legitimisali ukupno 976 osoba, dok su 72 osobe dovedene do službenih prostorija, saopšteno je iz tog ministarstva.

MUP je saopštio da su od 72 uhapšee osobe 64 osobe dovedene zbog izvršenih prekršaja, a njih osmoro zbog postojanja osnova sumnje da su prekršile odredbe Krivičnog zakona i svojim postupanjima izvršile krivična dela.

MUP je dodao i da je u prethodna 24 časa održano je 117 neprijavljenih javnih okupljanja i 87 blokada saobraćaja.

Studneti u blokadi saopštili su da su Studenta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Luku na protestu „Vidimo se za Vidovdan“ brutalno prebili pripadnici Žandarmerija, što je i snimljeno.

„On je hospitalizovan i čeka operaciju, а Viši sud u Beogradu mu je bez saslušanja odredio pritvor od 30 dana, kažu studenti. Ima slomljenju gornju vilicu, slomljen nos, naprslu čeonu kost i povrede oćne duplje“, saopšteno je.

Istovremeno, nevladina organizacija Građanske inicijative navela je da je prati proteste od 1. novembra i da je zaključno sa 2. julom zabeležila više od 300 slučajeva hapšenja i privođenja.

19.02

„Batine i udarci su prolazni, ova podrška ostaje večno“

„Moje fotografije, a pogotovo moje video zapise od prethodnih dana je veliki broj vas video, ali te udarce koje sam zadobio niste uspeli jer sam ih ja osetio na svojoj koži“, rekao je student Filozofskog fakulteta Aleksa Stanković.

Student je okupljenima na platou ispred Filozofskog fakulteta poručio da „zajedno ispisujemo istoriju i menjamo svet na bolje“.

„Mnogi od vas su me pitali da li sam osetio strah kada su me udarali, kada su mi udarali glavu o prozor vozila MUP-a Beograda. Strah je trenutan, ali kada vidim koliko ljudi prati moj rad i pruža mi podršku, koliko ljudi me je danas zvalo da pita kako sam i da li je potrebna neka pomoć, te batine i ti udarci su samo prolazni, dok ova podrška ostaje večno“, poručio je student i istakao da borba nije završena i da nove fotografije sa blokada tek predstoje.

18.42

Cvijić: Ovoj vlasti tragovi nečovještva smrde već decenijama

Novinar nedeljnika „Radar“ Vuk Cvijić obratio se na skupu podrške studentu i fotografu Aleksi Stankoviću ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu i rekao da aktuelnoj vlasti „tragovi smrde nečovještvom“ već decenijama.

Foto: Medija centar Beograd Novinar Vuk Cvijić

„Nalazimo se pored spomenika Njegošu koji pre 178 godina napisao ‘Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom’. Ovoj vlasti takvi tragovi već decenijama smrde još iz 90-ih, kada je ova država ubila našeg kolegu Slavka Ćuruviju, kada nas je proganjala, kao što danas proganja“, rekao je Cvijić.

„Moram da se izvinim ovoj mladosti što naša generacija nije završila taj posao, malo me je sramota što moram da govorim ono što smo slušali 90-ih. Razumem da ovi topuzi ne mogu da dobace da napadajući vas napadaju i sopstvenu budućnost, ali sam siguran da budućnost pripada vama“, dodaо je on.

18.37

Blokirana najprometnija raskrsnica u Novom Sadu

Građani i studenti blokirali su raskrsnicu kod Futoške pijace na Bulevaru oslobođenja.

Foto: Sanja Kosović/N1 Blokada u Novom Sadu

Blokada u 18 sati počela je i kod TC Merkur na Detelinari, kod JGSP na Novom naselju, blokirana je i raskrsnica Kisačke i Partizanske, raskrsnica na Petrovaradinu, kao i raskrsnica kod Najlon pijace na Klisi.

18.18

Skup podrške uhapšenom anesteziologu

Ispred Palate pravde u toku je skup podrške anesteziologu iz Beograda koji je zaposlen u Zrenjaninu Vladimiru Stefanoviću, a koji je uhapšen posle protesta na Vidovdan.

Stefanović je uhapšen i tereti se za napad na službeno lice, i to za napad – motkom.

Njegov kolega koji je došao na protest ističe da je Stefanović takav čovek „da ne bi ni mrava zgazio, a kamoli napao policajca motkom“.

Dodaje da je Stefanović nakon protesta na Vidovdan pružao pomoć jednom mladiću koji je bio povređen i da je tada dobio „pendrekom po leđima“, na šta je on rekao policiji da je lekar, da protestuje zbog toga što se dogodilo i zatražio „da se ne tuku naša deca “.

„Oslobodi doktora, hteo je da pomogne“, „Pustite nam sina očajni roditelji“, piše na transparentima.

17.39

Studenti FTN-a: Sud raspisao poternicu za studentom koji čeka na operaciju u bolnici

Studenti u blokadi novosadskog Fakulteta tehničkih nauka (FTN) saopštili su danas da je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana i raspisao poternicu za studentom koga su „prebili pripadnici žandarmerije“ i koji se zbog toga nalazi na bolničkom lečenju i čeka na operaciju.

„Uprkos teškim telesnim povredama zbog kojih je hospitalizovan i čeka operaciju u Kliničko-bolničkom centru u Zemunu, Viši sud u Beogradu mu, bez prethodnog saslušanja i bez ikakvog uvida u njegovo zdravstveno stanje, određuje pritvor od 30 dana i raspisuje poternicu“, saopštili su studenti FTN-a.

Naveli su da je student Luka bio „žrtva napada“ pripadnika žandarmerije tokom protesta 28. juna u Beogradu, a taj napad je zabeležen i dokumentovan.

Dodali su da odluka suda izaziva „duboku zabrinutost“.

„Postoji izveštaj lekara u kojem se jasno navodi da Luka ne sme biti prebačen u zatvorsku bolnicu. Takav potez bi bio direktno ugrožavanje njegovog zdravlja i života, jer mu u takvim uslovima ne može biti pružena adekvatna medicinska pomoć“, naveli su studenti.

Prema njihovim rečima, iako su Više javno tužilaštvo i Viši sud dobili kompletnu medicinsku dokumentaciju i pismeno obaveštenje od branioca o teškim povredama u predelu glave i potrebi da Luka ostane u bolničkoj ustanovi radi dalje terapije, te informacije su ignorisane.

„Institucije su svesno zanemarile struku i zdrav razum, i naredile njegovo sprovođenje. Postupanje institucija u ovom slučaju odražava ozbiljno urušavanje vladavine prava i predstavlja vid političke represije nad studentima“, poručili su studenti FTN-a u blokadi.

Oni su zatražili hitno povlačenje naloga za pritvor i poternice protiv studenta Luke, kao i poštovanje preporuka lekara i omogućavanja njegovog daljeg lečenja u adekvatnim bolničkim uslovima.

„Pozivamo sve studente, profesore, sindikate, slobodne medije i međunarodne institucije da podignu glas protiv ovog pravnog i ljudskog bezakonja. Luka, nisi sam“, poručili su studenti.

17.17

Uhapšen student Nikola Marčetić

Student Fakulteta muzičke umetnosti Nikola Marčetić uhapšen je u Zemunu, potvrdio je za N1 njegov otac.

Nikola se nalazi u PU Zemun, čeka se njegov advokat posle čijeg dolaska će biti prebačen u drugu policijsku stanicu, rečeno je za N1.

Kako je objavljeno na Iks profilu Poljoprivrednog fakulteta, sa Nikolom je privedena još jedna osoba, čiji identitet za sada nije poznat.

16.42

Dekan FON-a: Nije bilo policije na fakultetu

Dekan Fakulteta organizacionih nauka Marko Mihić izjavio je da prema Zakonu o visokom obrazovanju saglasnost za ulazak organa unutrašnjih poslova na fakultet daje dekan i da on takvu saglasnost nije dao.

„Prema informacijama kojima raspolažem, nije bilo policije na Fakultetu“, kazao je Mihić za FoNet.

Pripadnici policije sa fantomkama viđeni su danas ispred Fakulteta organizacionih nauka tokom održavanja 16 minuta tišine.

„Neki opasni momci ispred Fakulteta organizacionih nauka. Ko se krije ispod ovih maski“, upitali su studenti FON na svom nalogu na mreži Iks, uz snimak brojne policije ispred njihovog fakulteta.

16.34

Protest na platou ispred Filozofskog fakulteta

Studenti Filozofskog fakulteta u blokadi pozivaju medije, kolege i građane na protestno okupljanje na Platou ispred fakulteta u 18 časova.

Na okupljanju će se građanima obratiti Olivera Milošević (UNS), Tamara Filipović (NUNS), Željko Matorčević (Žig info), Vuk Cvijić (Radar), profesorka Zorica Šaljić (Filozofski fakultet UB) i student i fotograf Aleksa Stanković.

Istaklnuto je da Filozofski fakultet u Beogradu solidarno stoji uz sve studente i građane nad kojima je primenjeno nasilje bilo koje vrste i apeluje na hitan prekid hapšenja bez osnova.

16.01

U Kragujevcu policija legitimisala nekoliko učesnika protesta

Policija u Kragujevcu legitimisala je danas nekoliko učesnika okupljanja, koji su želeli da pokažu lične karte, na skupu koji su najavili kragujevački maturanti u 15 časova na Trgu Mala vaga, bez detalja o samoj akciji.

Na tom Trgu su pored maturanata i studenata, i profesori inicijative Slobodni univerzitet Kragujevac, građani i novinari.

U blizini je parkirano i vozilo „marica“.

Zborovi građana danas su pozvali Kragujevčane da se okupe u 19 časova na Đačkom trgu.

Protesti i blokade saobraćajnica, koje nazivaju građanskom neposlušnošću, u Kragujevcu se organizuju četvrti dan za redom.

15.18

Privedene dve osobe u Smederevu

Pokret Tvrđava objavio je na Iksu da je u Smedervu privedena U.B, koja je bila aktivna na protestima. Uz nju, privedena je još jedna osoba.

„Razloge privođenja i dalje ne znamo“, objavio je pokret Tvrđava.

Pre sat vremena je u Smederevu privedena naša sugrađanka U. Branković koja je bila u prethodnom periodu aktivna u protestnim aktivnostima! Uz nju, privedena je još jedna osoba. Zahtevamo momentalno puštanje na slobodu❗ Razlog privođenja i dalje ne znamo. pic.twitter.com/eVOnOegjzO — Pokret Tvrđava (@Pokret_Tvrdjava) July 2, 2025

15.10



Uhapšena na blokadi i odvedena u samicu

Vesna Klačar (42), koju je juče policija odvela jer je učestvovala u blokadi saobraćaja kod Fontane na Novom Beogradu, ispričala je za Nova.rs kroz kakav tretman je prošla u policijskoj stanici, kao i o posledicama koje ima.

Oni koji je poznaju, pisali su po društvenim mrežama da je u pitanju jedna nežna, krhka žena od svega pedesetak kilograma koja je samo došla da pruži podršku studentima u Srbiji jer ne može sama da se bori protiv vladajućeg režima, pošto ima dve ćerke o kojima brine, a mlađa ima autizam.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Београдски синдикат (@beogradskisindikatofficial)

14.50

Tužilaštvo: Hapšenje svih koji su zaustavili vozača koji je probio blokadu u Zemunu

Treće osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Beogradu saopštilo je da je dalo nalog policiji iz Zemuna da pronađu i uhapse sve osobe za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje tokom blokade ulica Avijatičarski trg i Glavne u utorak u toj opštini.

Nakon što osumnjičeni budu pronađeni, njima će biti doneto rešenje o zadržavanju, a potom će ih u zakonskom roku javni tužilac saslušati na navode krivične prijave, navodi se na sajtu Trećeg OJT.

Lepo je što su tučeni, ali njje dovoljno.

Žao mi je što nisu ostali sakati.

Bagra i nije za bolje. https://t.co/v9g5cUdbLu — 💀Patogeni puding💀 (@PatogeniP) July 1, 2025

14.14

VJT: Blokade suprotne Ustavu i zakonima

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su blokade javnog saobraćaja suprotne Ustavu i zakonima Republike Srbije, zbog čega su nadležni organi, pre svega pripadnici Ministarstva unutrašnih poslova (MUP), ovlašćeni da reaguju na „protivustavno i protivzakonito ponašanje pojedinih građana“.

13.06

Policija kod Fakulteta organizacionih nauka

Pripadnici policije viđeni su ispred Fakulteta organizacionih nauka (FON) tokom održavanja 16 minuta tišine, objavio je Danas.

Ispred Fakulteta organizacionih nauka (FON) se održava protest zbog održavanja ispitnog roka, kojem se studenti ovog fakulteta protive.

Kada su izašli da održe pomen žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad i zbog toga, kao i svakog dana, blokirali Bulevar oslobođenja na 16 minuta, viđeni su pripadnici policije sa fantomkama.

Неки опасни момци испред ФОН-а на помену. Ко се крије испод ових маски? pic.twitter.com/xLaqUmchnT — Blokada Fon (@BlokadaFon) July 2, 2025

12.48

Studenti večeras organizuju protest ispred Filozofskog fakulteta zbog privođenja kolege

Studenti u blokadi beogradskog Filozofskog fakuleta pozvali su na protest u 18 časova jer je, kako su saopštili, njihov kolega Aleksa Stanković, u utorak uveče „napadnut od strane policije ispred svoje kuće“.

U saopštenju su naveli da će protest biti održan ispred fakuleta.

Studenti tvrde da je njihov kolega, novinar i fotograf, sinoć napadnut od strane policije ispred svoje kuće, ;dodajući da ga je nekoliko pripadnika policije u uniformi ubacilo u maricu bez traženja lične karte i bez davanja razloga za privođenje.

11.51

Student Aleksa Stanković: Policajci me 10 minuta tukli u marici

Student Filozofskog fakulteta u Beogradu Aleksa Stanković izjavio je za N1 da su ga sinoć policajci 10 minuta tukli u policijskom vozilu, a da su mu rekli da je razlog za to što je pre nekoliko dana objavio snimak na kom policajci vređaju devojke i nazivaju ih pogrdnim imenima.

Aleksa nije samo student, već i fotograf koji izveštava za studentsko glasilo sa protesta i već sedam meseci to čini.

Foto: N1 Aleksa Stanković

10.45

MUP: Većina blokada je uklonjena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodne noći izvršili su proveru identiteta ukupno 976 osoba, dok su 72 osobe dovedene do službenih prostorija. Od toga, 64 osobe su dovedene zbog izvršenih prekršaja, a 8 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su prekršile odredbe Krivičnog zakona Republike Srbije i svojim postupanjima izvršile krivična dela, saopšteno je iz policije.

Takođe, na području Republike Srbije, u prethodna 24 časa, održano je 117 neprijavljenih javnih okupljanja i 87 blokada saobraćaja. Na području Grada Beograda evidentirano je 68 blokada saobraćajnica na 71 lokaciji okupljanja, navodi se u saopštenju MUP Srbije.

„Većina blokada na teritoriji Srbije i Beograda je uklonjena, sve saobraćajnice su prohodne, osim blokade Ulice vladike Nikolaja, u gradu Valjevu. Na pojedinim mestima zabeleženi su sporadični incidenti, pri čemu je policija postupala u skladu sa zakonom. Incidenti su zabeleženi na sledećim lokacijama: u Zemunu, Nišu, Novom Sadu i Valjevu, gde je određeni broj lica priveden zbog narušavanja javnog reda i mira i počinjenih krivičnih dela“, navodi se.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na građane da se uzdrže od bilo kakvih nezakonitih aktivnosti i da ne blokiraju saobraćaj, naročito ne na način koji može ugroziti njihovu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

09.28

Prostorije SNS na Voždovcu zasute balegom

Sinoć je izlog prostorije Srpske napredne stranke (SNS) na Voždovcu u Ulici Vojvode Stepe zasut balegom.

Portal Nova.rs piše da je grupa građana donela u kofama balegu i zasula lokal, kao i da su vidljivi i razni natpisi na izlogu stranačkih prostorija.

View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE – BEOGRAD (@serbialive_beograd)

09.26

Blokirane pojedine ulice na Novom Beogradu i u Zemunu, više od 30 autobuskih linija ne radi

Građani i studenti ovog jutra povremeno blokiraju pojedine ulice u Beogradu, a više od 30 linija Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) ne saobraća, potvrđeno je Radio-televiziji Srbije (RTS) u Dispečerskom centru tog preduzeća.

Na sajtu RTS piše da su blokirane Ulica Jurija Gagarina i Gandijeva na Novom Beogradu dok su u Zemunu neprohodne Ulica Aleksandra Dubčeka i 22. oktobra.

Taj medij je objavio da je blokirana i raskrsnica ulica 27. marta i Starine Novaka u centru grada.

Danas je četvrti dan da građani organizuju statične i mobilne blokade prometnih raskrsnica u gradovima širom Srbije.

08.55

Ljudi Milana Radoičica šetaju Ćacilendom

Priština je optužila grupu ljudi za terorizam zbog napada na Kosovsku policiju u Banjskoj, a među njima su i ljudi viđeni u Ćacilendu.

Više o ovome čitajte u posebnom tekstu

Foto: Printscreen / X / Đorđe Miketić Obezbeđenje u Pionirskom parku

08.00

Prohodne ulice, funkcioniše GSP

Beogradske ulice ovog jutra su prohodne za saobraćaj, a funkcioniše i gradski prevoz.

Foto: FoNet / Marko Dragoslavić Detalj sa jučerašnje blokade u Zemunu

07.55

Vidovdan 2025. i ujka Albert

Generacija koja vodi ovu pobunu prihvata razlike kao deo svog horizonta normalnosti, nešto prirodno i podrazumevano. Otuda je njihov patriotizam čist, nimalo nalik toksičnom nacionalizmu iz devedestih.

Više o ovome čitajte u komentaru Jelene Jorgačević.

07.40

Kako se sedamdesetak Kosjeraca „predomislilo“

Naprednjaci su „odbranili“ Kosjerić na ponovljenom glasanju. Uz asfalt, podmićivanje, pretnje, „kačketaše“, izgleda da Kosjerić nikako nije smeo pasti.

Više o ovoj temi čitajte u posebnom tekstu

07.16

Privođenje studenata u Nišu

Tokom večeri i noći je ponovo privođeno više studenata i građana u Nišu, objavio je N1.

Prema informacijama kojima raspolaže Neformalna grupa studenata Niša, svi studenti su pušteni na slobodu, dok je određenom broju napisana prekršajna kazna.

„Želimo posebno da skrenemo pažnju na slučaj studenta Elektronskog fakulteta, koga su više od sat vremena zadržavali u policijskom vozilu, gde ga je policajac ispitivao i šamarao. Napisana mu je i prekršajna kazna“, naveli su.

Što se tiče uhapšenih građana, za sada nemaju pouzdanih informacija, osim da se u Policijskoj upravi u ulici Nade Tomić, oko dva sata po ponoći – niko nije nalazio.

„Pretpostavljamo da su još u policijskim vozilima i da će uskoro biti pušteni na slobodu, uz moguće prekršajne prijave“, dodaje se u saopštenju studenata u blokadi, uz poruku: „Vidimo se i sutra na barikadama! Zajedno smo jači!“.

07.00

U toku večeri nove blokade

Male grupe studenata koji blokiraju fakultete i građana koji ih podržavaju sinoć su nastavili da blokiraju pojedine raskrsnice dvadesetak gradova u Srbiji.

Na skretanju kod aerodroma Nikola Tesla u Surčinu povukla se manja grupa ljudi koja je ranije neprekidno prelazila pešački prelaz i tako pokušavala da blokira saobraćaj, što policija nije dozvolila već je povremeno regulisala saobraćaj naizmenično puštajući automobile i pešake da prelaze ulicu.

Bile su blokirane ulice Kralja Milana, Terazije od hotela „Moskva“, Sarajevska ulica, kao i autokomanda od Hrama ka Voždovcu dok policija usmerava vozila da se isključe sa petlje na auto-put.

Takođe je bila blokirana Glavna ulica u Zemunu, a kontejneri su postavljeni i na ulazu iz svih sporednih ulica.

Manja grupa studenata blokadera i građana blokirala je Bulevar kralja Aleksandra na više punktova – kod Pravnog fakulteta, hotela „Metropol“ i ispred Elektrotehničkog fakulteta.

Blokirana je i Ruzveltova ulice od Bulevara Kralja Aleksandra do Kraljice Marije.

Mali broj studenata blokaderi i građana blokirao je i kružni tok kod Bogoslovije, kao i deo Banovog brda u blizini Šumarskog fakulteta i kod tržnog centra Ada mol.

Na Voždovcu i dalje je blokirana raskrsnica Ustaničke i Vojislava Ilića.

Blokiran je bio deo Novog Beograda oko opštine i Fontane, kao i ugao Jurija Gagarina i Gandijeve, a na Bežanijskoj kosi ugao Partizanske avijacije i Marka Čelebonovića.

Okupljene grupe građana blokirale su glavnu novosadsku ulicu, Bulevar oslobođenja i tom blokadom je zaustavljen prigradski autobuski saobraćaj na sremskoj strani grada i u susednim opštinama Beočin i Irig.

U Novom Sadu je blokiran je bio Bulevar oslobođenja, kao i ulica Maksima Gorkog, dok su male grupe građana okupljene i u okolnim ulicama, a blokiran je i Most slobode.

Mala grupa studenata u blokadi i građani ispred prostorija Srpske napredne stranke, koje su pre dve večeri i razbijene, ostavljaju kese sa smećem.

Blokada saobraćaja u 18 časova počela je na dve lokacije i u Nišu, na Trgu kralja Aleksandra i kod kružnog toka na Bulevaru Nemanjića.

Male grupe studenata blokadera i građana Novog Pazara i večeras su pokušale da blokiraju magistralni put koji vodi ka Crnoj Gori tako što su se naizmenično kretali pešačkim prelazima.

Blokade se održavaju i u Valjevu, Čačku, Subotici, Zrenjaninu, Kragujevcu, Zaječaru, Užicu, Šapcu i drugim gradovima.

Na nekoliko mesta bilo je incidenata između blokadera i onih koji se protive tom vidu protesta.

Male grupe studenata koji blokiraju fakultete i građana koji ih podržavaju od nedelju uveče su počele blokade više raskrsnica u Beogradu i drugim gradovima, navodeći kao razlog privođenja više studenata osumnjičenih za planiranje nasilne promene ustavnog uređenja i pružanje podrške uhapšenima koji su učestvovali u nasilju posle protesta koji su 28. juna organizovali studenti koji blokiraju fakultete.

Izvor: Fonet, N1, Nova.rs