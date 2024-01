Kontroverznom političaru Nikoli Sanduloviću navodno određeno je zadržavanje od 48 sati zbog sumnje da je izazivao nacionalnu, rasnu i versku mržnju i netrpeljivost, tvrdi njegov advokat i aktivista Čedomir Stojković.

Stojković je prethodno na mreži Iks tvrdio da su Sandulovića u sredu pretukli „pripadnici službi bezbednosti Srbije“ i to u „zgradi BIA“.

Za sada o ovom slučaju u javnosti nema drugih informacija osim onih koje prenosi Stojković, u javnosti poznat kao radikalni protivnik Rusije i zagovornik NATO.

Razlog navodno poseta grobnici Jašarija

U dokumentu koji je objavio na mreži Iks, vidi se navodno rešenje o pritvoru koji je odobrio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Prema tom papiru, Sanduloviću se prebacuju tvit i snimak sa grobnice u memorijalnom centru „Adem Jašari“ na Kosovu.

Taj tvit je na Sandulovićevom nalogu na mreži Iks objavljen u utorak. U njemu navodi da je on „jedini političar iz Srbije koji je došao da oda poštu nevinim albanskim žrtvama, porodici Jašari“.

Potom je u sredu na istom nalogu očito tvitove objavljivao neko od članova porodice, pošto je napisao da je Sandulović tog dana „nestao iz svoje porodične kuće“.

Kasnije je na isti način objavljeno da je „Nikola na odeljenju neurohirurgije, što bi značilo da kriminalna banda ove države i dalje želi da ga ubije“.

U nizu snimaka koje su objavljeni na društvenim mrežama, vidi se Sandulović u lošem stanju, uz kola hitne pomoći.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this.@CNN@albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR

— Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) January 2, 2024