Pretnje silovanjem, šamaranje, šutiranje, pljuvanje, vređanje, lomljenje telefona - ovako je devet osoba do čijih svedočenja je BIRN došao opisalo ono što je doživelo, čulo ili videlo u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u koju su dovedeni posle protesta 14. avgusta.

Dok su Nikolina Sinđelić i Stevan Zdravković, studenti i članovi opozicionog Narodnog pokreta Srbije, u petak 15. avgusta popodne, pred medijima govorili o onome što su prethodne noći doživeli u garaži Vlade Srbije i označavali komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) MUP-a Srbije Marka Krička i njegove saradnike kao zlostavljače, u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu četvorica muškaraca davala su iskaze, piše BIRN.

U tom trenutku, oni nisu znali imena policajaca koji su ih maltretirali, ali su gotovo istovetno opisali garažu u Vladi Srbije i ono što im se dešavalo, kao i izgled pripadnika JZO.

„Imao je kratku obrijanu bradu. Penila su mu usta od besa… Komandant te jedinice krenuo je da prilazi jednom po jednom od nas i krenuo je da nas šutira više puta, stomak, noge, đonom obuće u glavu i onda pljuvanje u lice“, izjavio je jedan od privedenih pred tužiocem, a prenosi BIRN.

Slično su govorili i ostali, a jedan od njih detaljno opisuje i uništavanje telefona koji su im oduzeti bez sudskog naloga.

„Sve telefone koje je oduzeo od ljudi, poređao je uza zid, pa je jedan po jedan nogom gazio i pendrekom udarao po njima.“

Pojedinačno su saslušavani pred tužiocem. Policajci su ih teretili da su prethodne večeri na antivladinim protestima sprečavali službeno lice u vršenju službene dužnosti, kao i za napad na službeno lice.

U garažu odvedeno najmanje 15 uhapšenih

Prema istraživanju BIRN-a, tokom protesta održanih u Beogradu 14. avgusta, pripadnici JZO na čelu sa komandantom Markom Kričkom uhapsili su i odvukli u garažu u zgradi Vlade Republike Srbije najmanje petnaest ljudi.

Iskazi četvorice muškaraca pred tužilaštvom i izjave još pet osoba koje je BIRN intervjuisao, pokazuju da su gotovo svi doživeli slično nasilje. Među njima su demonstranti, ali i građani koji su bili poprilično udaljeni od zgrade Vlade, a neki od njih nisu ni učestvovali na protestima.

Iz garaže Vlade Srbije zatim su odvoženi u različitim intervalima, u tri grupe i raspoređivani po policijskim stanicama: Voždovac, Novi Beograd, Stari Grad.

„Ponašanje pripadnika organa reda tokom hapšenja i zadržavanja demonstranata i slučajnih prolaznika u garaži zgrade Vlade, 14. avgusta 2025. godine, predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnih pravnih okvira. Višestruko udaranje šamarima i udaranje nogama pritvorenih, pljuvanje po njima, verbalno ponižavanje i pretnje nasiljem, seksualnim nasiljem i smrću, predstavljaju surovo, nečovečno i ponižavajuće postupanje ili kaznu – što je zabranjeno međunarodnim pravom. Takođe, postupanje prema pritvorenima izaziva zabrinutost zbog mučenja“, kaže za BIRN Džon Staufer, pravni direktor i zamenik izvršnog direktora međunarodne organizacije za ljudska i građanska prava Civil Rights Defenders, sa sedištem u Stokholmu.

Iz organizacije Amnesty International kažu za BIRN da su duboko zabrinuti zbog izveštaja da su studentski demonstranti nasilno uhapšeni u Beogradu, odvedeni u „garažu“ i izloženi nepotrebnoj i prekomernoj upotrebi sile – uključujući udarce šamarima, udarce nogama i pretnje daljim nasiljem, uključujući silovanje.

„Prema svedočenjima, ova zlostavljanja dogodila su se tokom početnog perioda zadržavanja i pre bilo kakvog formalnog policijskog saslušanja. Takvo neformalno ispitivanje bez prisustva pravnog zastupnika povećava rizik od torture ili drugog zlostavljanja i uskraćivanja procesnih garancija koje bi se uobičajeno primenjivale“, kaže Jelena Sesar, istraživačica Amnesty International-a za Balkan.

Ona dodaje da se osobe u policijskom pritvoru moraju tretirati dostojanstveno i u skladu sa zakonom.

„Svaki oblik torture ili drugog zlostavljanja – uključujući psihološku torturu ili zlostavljanje, pretnje torturom ili zlostavljanjem, ponižavajuće i omalovažavajuće postupke – apsolutno je zabranjen. Srpske vlasti moraju u potpunosti istražiti ove navode i pozvati na odgovornost sve službenike za koje se utvrdi da su postupali nezakonito“, navodi Sesar.

Kompletan tekst pročitajte na sajtu BIRN-a.