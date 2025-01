U kuću poljoprivrednika u Crnoj Bari u opštini Bogatić jutros je upala BIA. Zvaničnih informacija koji je razlog dolaska nema, ali, sumnja se da je jedan poljoprivrednik učestvovao u navodnom obaranju drveta koje se sinoć našlo na putu premijeru Vučeviću. Poljoprivrednici su se okupili kako bi svom kolegi pružili podršku, objavila je Nova S.

Kako se navodi, u kuću poljoprivrednika u mestu Crna Bara, nadomak Bogatića, upalo je desetak pripadnika BIA jutros pre 10 sati, a čeka se dolazak advokata kako bi bile uzete izjave.

Dodaje da se ispred kuće okupio veliki broj poljoprivrednika koji su stigli sa svojom mehanizacijom da pruže podršku svom kolegi. Napominje da ovo nije jedini slučaj jutros, te da su još jednom poljoprivredniku pripadnici BIA došli na vrata.

Siniša Ivantić, deda mladog poljoprivrednika u čiju kuću je došla BIA, kaže da se sve ovo dešava zbog objave na društvenim mrežama.

„Sinoć je imao rođendan, imao je tu 30 drugova i onda su na društvenim mrežama neko oštrenje lanca na motornoj testeri i gospoda su odmah došla ovde da vide da li nije on obarao drvo. Znači, drvo padne, skloni se, nadstrešnica padne, pobije 15 ljudi, pare se ukradu, nikom ništa“, kaže on.

On dodaje i da su se ostali poljoprivrednici iz mesta okupili zbog, kako kaže, maltretiranja policije, kako bi pružili podršku.

„Ključa mi u stomaku, šta da kažem. Znači, ovo je strašno. Poljoprivrednici neće nikog ostaviti na cedilu. Znači, nećemo, na pravdi Boga, oni su došli ovde da zlostavljaju“, kaže on upozoravajući da su pripadnici BIA došli vozilom kome je istekla registracija i sa letnjim gumama.

Supruga poljoprivrednika kaže da su pripadnici BIA došli jutros oko pola 10 te da je uspela jedino da kontaktira oca.

„Onda su mi rekli da ostavim telefon sa strane i ja i on da moramo da sačekamo iz Bogatića da dođu. Zbog tog nekog komentarisanja koje je bilo na društvenim mrežama, u međuvremenu je tata krenuo već iz Majura i okupili su se ljudi da pruže podršku i to je to. Oni sada čekaju advokata koji će doći da se da izjava. Mi jesmo veliki protivnici svega ovoga što se dešava. Podržavamo proteste, idemo redovno, ali mi nismo isekli nikakvo drvo, ni bilo šta“, navodi ona.

Izvor: N1