U utorak u 20.30, kod Terazijske česme , Beograđani će se okupiti u znak sećanja na Dediće, Arsena, Matiju i Gabi, kao malo hvala za silnu ljubav i lepotu koju su decenijama nesebično delili sa nama

Beograđani će se u utorak 12. avgusta u 20.30 časova okupiti kod Terazijske česme da zapale sveće i ostave cveće u znak sećanja na Arsena, Matiju i Gabi.

Biće to malo hvala za silnu ljubav i lepotu koju su decenijama nesebično delili sa nama.

Dedići su bili čitav svemir lirskog utočišta za sve nas, čineći jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati – jer su bili veći i od sebe i nas i Jugoslavije, piše u pozivu za sutrašnji komemorativni skup.

Njihovim odlaskom se završila jedna epoha, ali nije svet koji su stvarali – onaj lepši i bolji svet koji ne sme postati nostalgija već život.

Danas u ponedeljak, javljeno je da je preminula Gabi Novak.

Legendarna jugoslovenska i hrvatska pevačica, i njen glas kojim je bojila pesme svog Arsena, bili su deo Beograda.

Njen, Arsenov i Matijin koncert u Beogradu početkom 2000. kao da je značio poziv i drugim pevačima zabavne muzike iz Hrvatske da ih slede.

„Normalno, pa vrijeme nas je bilo tako mnogo razdvojilo, i čitava situacija koja se medijski bila napuhala, i teške patnje i s jedne i druge strane. Patilo se, patilo strašno, mi možda s većim razlogom – više smo stradali. Škabrnja, Dubrovnik, Vukovar, dovoljno govore šta je sve bilo. Užas! Raselili su čitav prostor, poginulo je na tisuće ljudi. Čemu i zašto?! To je medijski bilo toliko prisutno da, potpuno prirodno, osjetiš otpor: neću tamo da idem, neću, ne mogu“, govorila je Gabi za „Vreme“. „Svemu tome smo se Arsen i ja odupirali, ali ne našim prijateljima u Beogradu ili oni nama. Dugo smo razmišljali prije pet godina, pa kad sam vidjela koliko nam ljudi pišu, koliko nas žele, rekla sam – teatar, glazba, likovna kultura, ne smije imati apsolutno nikakve veze sa svim tim što je bilo. Ali to je trebalo u nama sazrijeti, trebalo je vrijeme da dođemo do tih nekih novih dodira, novih suradnja.“

