Policijski inspektor u penziji Milan Dumanović izjavio je da su „policija i tužilaštvo morali da uhapse sve batinaše koji su u utorak veče tukli narod na stadionu ‘Rajko Mitić’ u Beogradu“.

Komentarišući to što ni posle tri dana od utakmice Srbija – Engleska niko od batinaša nije uhapšen, Dumanović je rekao da su „batinaši-crnokošuljaši pod zaštitom vrha Srpske napredne stranke i glavnog tužioca Nenada Stefanovića“.

„Sramno je što su batinaši tukli i roditelje koji su na stadion doveli svoju maloletnu decu. Još je sramnije što policija nije zaštitila navijače i na licu mesta uhapsila sve batinaše, umesto što je s njima vodila prijateljske razgovore. Policija se poslednjih meseci istakla u brutalnom prebijanju studenata i građana, a sada je još jednom potvrdila da su pod njenom zaštitom batinaši s kriminalnim dosijeima“, rekao je Dumanović za agenciju Beta.

Prema njegovim rečima, „batinaši su na stadion došli po naređenju vrha SNS-a“.

„Aleksandar Vučić ne može da istrpi kritiku na svoj račun i mnogo ga boli kada 40.000 ljudi na stadionu skandira parole protiv njega. Zadatak batinaša je bio da spreče narod da skandira ‘pumpaj, pumpaj’ i ‘Vučiću ped*ru’, ali u tome nisu uspeli. Vlast je i u Rigi, na evropskom prvenstvu u košarci, poslala oko 150 batinaša s ciljem da disciplinuju navijače, a neke su i pretukli“, rekao je Dumanović.

Prema njegovim rečima, kada narod protestuje protiv vlasti, policija i tužilaštvo reaguju u roku od pet minuta, „a kada batinaši tuku narod reakcija nema“.

„Glavni tužilac Nenad Stefanović se pravi slep kada je ugrožen narod, ali zato progoni sve koji protestuju protiv Vučića i SNS-a. Za tužilaštvo i policiju, i režimska glasila, prebijanje naroda na stadionu se nije ni desilo“, ocenio je Dumanović.

Na pitanje, kakve mogu biti posledice što policija i tužilaštvo nisu reagovali na batinjanje navijača na utakmici Srbija – Engleska, Dumanović je rekao da se takva brutalnost može ponovo očekivati na nekom sportskom ili sličnom događaju.

„Batinaši će svuda gde budu mogli napadati narod koji skandira protiv Vučića i podržava studente. To će probuditi još više ljudi da budu protiv aktuelnog diktatorskog režima“, zaključio je Dumanović.

Izvor: Beta