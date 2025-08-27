Iz novog broja
Andreas Šider za „Vreme“: Zašto Evropa ćuti o „prijatelju“ Vučiću
Evropska unija ima ekonomske interese u Srbiji pa zato žmuri na ogoljeno režimsko nasilje, kaže za „Vreme“ austrijski evroposlanik Andreas Šider
Aranđelovački zborovi građana pozvali su građane iz drugih mesta na skup koji organizuju u četvrtak (28. avgusta) od 19 sati
Aranđelovački zbor u četvrtak (28. avgusta) od 19 časova organizuje protestni skup na Trgu Venac slobode u centru Aranđelovca, na koji su pozvani i zborovi građana iz više gradova Srbije.
Kako se navodi u najavi skupa, na protestu će učestvovati ujedinjeni zborovi Kragujevca, Kraljeva, Zemuna, Sremske Mitrovice, Sopota, Lazarevca, Velike Plane, Batajnice i drugih gradova, kako bi pokazali jedinstvo zborova širom Srbije.
Okupljenim građanima će se obratiti Miša Bačulov, Radoslav Ćatić, a planirano je da govor održi i Dijana Hrka, kao i ratni veteran Nenad Stanić.
Na skupu u Aranđelovcu podršku će pružiti i organizacije „Bajkeri uz studente” i „Student u svakom selu”.
Nakon govora, planiran je i nastup BG sindikata.
Izvor: N1
Evropska unija ima ekonomske interese u Srbiji pa zato žmuri na ogoljeno režimsko nasilje, kaže za „Vreme“ austrijski evroposlanik Andreas Šider
U Novom Sadu u toku je protest ispred Filozofskog fakulteta, a pred ulazom je i kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija
Dvojica demonstranata uhapšena su u Vrbasu pod sumnjom da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, saopštila je policija
Infrastruktura železnice Srbije traži izvođača radova za sanaciju nadstrešnice železničke stanice u Staroj Pazovi
Smirila se situacija oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja je u utorak bila nekoliko puta na granici sukoba između građana i policije. Studenti, univerzitetski profesori i građani su u utorak tokom čitavog dana pokušavali da dokažu dekanu Milivoju Alanoviću da je uzurpirao zgradu te ustanove i ubede ga da napusti i zgradu i položaj koji zauzima. Alanović je odgovorio pozivanjem policije, a sve se pretvorilo u odbijanje svih strana da odstupe
Režim protiv narodaTortura u garaži vlade Srbije Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve