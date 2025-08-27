Aranđelovački zborovi građana pozvali su građane iz drugih mesta na skup koji organizuju u četvrtak (28. avgusta) od 19 sati

Aranđelovački zbor u četvrtak (28. avgusta) od 19 časova organizuje protestni skup na Trgu Venac slobode u centru Aranđelovca, na koji su pozvani i zborovi građana iz više gradova Srbije.

Kako se navodi u najavi skupa, na protestu će učestvovati ujedinjeni zborovi Kragujevca, Kraljeva, Zemuna, Sremske Mitrovice, Sopota, Lazarevca, Velike Plane, Batajnice i drugih gradova, kako bi pokazali jedinstvo zborova širom Srbije.

Okupljenim građanima će se obratiti Miša Bačulov, Radoslav Ćatić, a planirano je da govor održi i Dijana Hrka, kao i ratni veteran Nenad Stanić.

Na skupu u Aranđelovcu podršku će pružiti i organizacije „Bajkeri uz studente” i „Student u svakom selu”.

Nakon govora, planiran je i nastup BG sindikata.

Izvor: N1