Član Glavnog odbora najveće vladajuće stranke SNS Siniša Vučinić, nakon što je pre nekoliko dana najavljivao na Informeru ubistvo studenta P. C, na društvenim mrežama objavio je sada poruku kojom širi govor mržnje i targetira i vređa građane koji protestuju, ali i novinare i medije, saopštila je u utorak (23. septembar) Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Vučinić je u objavi na Instagramu naveo da su „blokaderi i pronatovska opozicija izdajnici srpskog naroda, potencijalne ubice, ustaše i teroristi koje snažno promovišu i podstiču na zlo teroristički i fašistički mediji N1, TV Nova, Nova S, Danas, Vreme koje uređuje dokazani ustaša i pedofil Filip Švarm, i slični“.

ANEM podseća da je Vučinić nekažnjeno već širio lažne vesti, uz obavezni govor mržnje i diskreditacije, pa je tako pre 19 godina tvrdio da se priprema ubistvo tri aktivistikinje iz nevladinog sektora Nataše Kandić, Sonje Biserko i Biljane Kovačević Vučo, a 2009. godine Vučinić je bio uhapšen jer je pretio smrću novinaru „Vremena“ Milošu Vasiću i predsedniku Socijaldemokratske unije Žarku Koraću.

ANEM poziva vlast da reaguje

ANEM najoštrije osuđuje širenje govora mržnje prema građanima i novinarima i upozorava da ovakav narativ i podsticanje na agresiju dodatno ugrožava bezbednost onih koji se na ovaj način targetiraju.

Isti mediji godinama su meta targetiranja i negativnih kampanja od najviših predstavnika vlasti u Srbiji, provladinih tabloida, televizija i portala. To je posebno intenzivirano u poslednjih nekoliko meseci, od kada traju građanski protesti, a što je dovelo do toga da se u 2025. godini beleži rekordan broj pretnji, pritisaka i napada na novinare i medijske radnike, navodi ANEM.

„ANEM je više puta podsećao da predstavnici vlasti i vladajuće partije moraju biti svesni odgovornosti za svaku izgovorenu reč u javnosti i apelovao da se prestane s targetiranjem i negativnim kampanjama protiv medija i neistomišljenika, jer takve zapaljive izjave mogu imati opasne posledice po bezbednost tih osoba i njihovih porodica. Pozivamo sve predstavnike vlasti i vladajuće partije da javno osude i ograde se od ovakvih izjava pojedinaca koje dodatno doprinose uzavreloj i negativnoj atmosferi u društvu i državi“, izjavio je Veran Matić, predsednik Upravnog odbora ANEM-a i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara.