Evropska unija ima ekonomske interese u Srbiji pa zato žmuri na ogoljeno režimsko nasilje, kaže za „Vreme“ austrijski evroposlanik Andreas Šider

Režim predsednika Aleksandra Vučića podiže nasilje na viši nivo, kaže za „Vreme“ Andreas Šider, šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentu.

„Jednostavno je – građani već dugo žele promenu vlasti, ali se vladajuća struktura tome opire silom“, kaže Šider u intervjuu za novi broj našeg nedeljnika koji je na kioscima od četvrtka (28. avgust).

Šider je član Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Bio je posmatrač na izborima u Srbiji.

On opet kritikuje ćutanje iz Brisela i nekih evropskih prestonica. „Posebno zemlje koje vodi Evropska narodna partija često zažmure kada je reč o njihovom partijskom prijatelju Vučiću. Pored toga, Evropska unija ima ekonomske interese u Srbiji, koje mnogi evropski lideri ne žele da ugroze.“

Kako kaže, zalaže se za to da se zamrzne finansijska podrška Srbiji kao zemlji kandidatu za Evropsku uniju.

Na pitanje da li očekuje da Brisel prekine ćutanje, odgovara: „Nadam se, ali nisam previše optimističan.“

