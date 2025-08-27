Protesti u Srbiji
Novi Sad: Studenti dali rok dekanu da odgovori na zahteve
U Novom Sadu u toku je protest ispred Filozofskog fakulteta, a pred ulazom je i kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija
Evropska unija ima ekonomske interese u Srbiji pa zato žmuri na ogoljeno režimsko nasilje, kaže za „Vreme“ austrijski evroposlanik Andreas Šider
Režim predsednika Aleksandra Vučića podiže nasilje na viši nivo, kaže za „Vreme“ Andreas Šider, šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentu.
„Jednostavno je – građani već dugo žele promenu vlasti, ali se vladajuća struktura tome opire silom“, kaže Šider u intervjuu za novi broj našeg nedeljnika koji je na kioscima od četvrtka (28. avgust).
Šider je član Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Bio je posmatrač na izborima u Srbiji.
On opet kritikuje ćutanje iz Brisela i nekih evropskih prestonica. „Posebno zemlje koje vodi Evropska narodna partija često zažmure kada je reč o njihovom partijskom prijatelju Vučiću. Pored toga, Evropska unija ima ekonomske interese u Srbiji, koje mnogi evropski lideri ne žele da ugroze.“
Kako kaže, zalaže se za to da se zamrzne finansijska podrška Srbiji kao zemlji kandidatu za Evropsku uniju.
Na pitanje da li očekuje da Brisel prekine ćutanje, odgovara: „Nadam se, ali nisam previše optimističan.“
Aranđelovački zborovi građana pozvali su građane iz drugih mesta na skup koji organizuju u četvrtak (28. avgusta) od 19 sati
Dvojica demonstranata uhapšena su u Vrbasu pod sumnjom da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, saopštila je policija
Infrastruktura železnice Srbije traži izvođača radova za sanaciju nadstrešnice železničke stanice u Staroj Pazovi
Smirila se situacija oko Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja je u utorak bila nekoliko puta na granici sukoba između građana i policije. Studenti, univerzitetski profesori i građani su u utorak tokom čitavog dana pokušavali da dokažu dekanu Milivoju Alanoviću da je uzurpirao zgradu te ustanove i ubede ga da napusti i zgradu i položaj koji zauzima. Alanović je odgovorio pozivanjem policije, a sve se pretvorilo u odbijanje svih strana da odstupe
