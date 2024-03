Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u nedelju da će novi izbori u Beogradu biti održani 2. juna.

Vučić je u obraćanju iz Predsedništva Srbije rekao da će izbori u Beogradu biti raspisani 3. aprila.

Predstavnici opozicije ocenjuju da je Vučić primoran da odustane od održavanja izbora 28. aprila, kako je ranije predložio, i traže da se novi izbori održe pod fer uslovima.

Novi izbori u Beogradu se održavaju jer posle glasanja 17. decembra nije bilo dogovora o formiranju vlasti u glavnom gradu Srbije.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za „Vreme” da Vučić pokušava da stvori privid da pravi ustupke i da je spreman na kompromise oko izbora.

Lažna implementacija

„Njegov cilj je zapravo da vrši lažnu implementaciju preporuka OIDHR-a i da se ništa ne promeni. On se plaši međunarodne istrage jer ako Evropska komisija donese odluku da prihvati preporuke Evropskog parlamenta on će imati međunarodnu istragu i to je za njega veliki problem”, kaže Anđelković.

On dodaje i da bi ta istraga pokazala da su izbori u Srbiji namešteni i da se poslovično sistem postavlja tako – da drastično favorizuje vlast.

„Vučić zato sada odlaže izbore i ponaša se naizgled popustljivo, ali ja mislim da opozicija na to ne sme da pristane. Moraju da insistiraju na celovitoj promeni izbornih pravila u skladu sa preporukama OEBS-a ”, zaključuje Anđelković.

OEBS-ova Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je u izveštaju navela da na izborima 17. decembra uslovi nisu bili ravnopravni za sve jer je na njima bilo dominantno učešće predsednika Vučića.

Dodaje se da su zabeleženi pritisci na zaposlene u javnom sektoru da glasaju za vlast, zloupotreba javnih resursa u njenu korist i Vučićeva medijska dominacija.

Vučić je u nedelju rekao da je „veoma važno“ da se ispune preporuke ODIHR-a.

On je rekao da su članovi njegove Srpske napredne stranke tražili da izbori budu 28. aprila, ali da je on rekao da je tražio od njih da izbori budu 2. juna.

Predsednik Srbije je rekao da će konstitutivna sednica Narodne skupštine biti odložena za nedelju dana, ali da će sve biti u zakonskom i ustavnom roku.