Sjedinjene Američke Države i zapadni partneri ne slažu se s Deklaracijom koju su 8. juna u okviru Svesrpskog sabora usvojile vlade Srbije i Republike Srpske, izjavio je danas američki ambasador na Kosovu Džefri Hovenijer.

U Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja ima 49 tačaka, između ostalog se pominje i Kosovo kao neotuđivi deo Srbije.

„Nisam imao priliku da čitam sve izveštaje vezane za ‘Svesrpski sabor’, ali razumem da se koristi jezik koji kaže da je Kosovo sastavni deo Srbije. Shvatam da je to njihov stav, ali to nije stav bilo koga od nas, to nije stav SAD, naših partnera iz Kvinte ili bilo koga drugoga“, rekao je Hovenijer, prenosi RSE.

On je na međunarodnoj konferenciji „Rugova i Zapad“, koja je danas održana u Prištini u čast 25. godišnjice oslobođenja Kosova, istakao da su SAD priznale Kosovo kao nezavisnu državu i da će s ponosom stajati iza toga.