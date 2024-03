Priština je danas dobila status pridruženog člana Parlamentarne skupštine NATO a uskoro bi mogla da postane članica Saveta Evrope. Vučić kaže da će ako se to desi, Srbija mogla da izađe iz SE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, komentarišući to što je Priština danas dobila status pridruženog člana Parlamentarne skupštine NATO i najave da bi uskoro mogla da postane članica Saveta Evrope, da se sve to dešava dok je Priština pod sankcijama.

„Pridruženi član parlamentarne skupštine NATO-a, to je jedan stepenik više od onog što su bili do sad. Članstvo u Savetu Evrope – teške te sankcije. I to vam samo pokazuje da su sve vreme radili kao uigran tim, da su sve vreme radili zajedno i da su samo glumili dobrog i lošeg policajca i ništa više od toga. Koliko god da smo mali, koliko god da nismo pametni, kako i koliko su oni pametni, ipak idioti nismo“, rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska fabrike „Borbeni složeni sistemi“ u Kuršumliji.

Evropska unija uvela u junu prošle godine sankcije protiv Prištine zbog nepreduzimanja mera za smirivanje situacije na severu Kosova i Metohije.

Gostujući na TV Prva u petak, predsednik Vučić je pojasnio da bi primanje Kosova u Savet Evrope de facto značilo izbacivanje Srbije.

„Nije problem, vi idite sa tim, a onda ćemo da vidimo hoće li Srbija da ostaje ili neće da ostaje u Savetu Evrope… Ni to nećete saznati pre nego što ovo uradite… Možda vam se više sviđa da imate Prištinu u Savetu Evrope, nego Beograd i Srbiju…“, rekao je Vučić.

Na potpitanje novinarke da li to znači da će Srbija da izađe iz Saveta Evrope, Vučić je kratko poručio: „To je jedna od mogućnosti svakako“.

Ranije danas, kosovski ministar odbrane Ejup Maćedonci saopštio je da je Stalni odbor Parlamentarne skupštine NATO odlučio da Skupštinu Kosova unapredi iz parlamentarnog posmatrača u pridruženog člana. On je istakao da je reč o velikom koraku napred za bezbednost i prosperitet Kosova i regiona, preneo je Kossev.

„Članstva u NATO i EU su od suštinskog značaja za svaku demokratsku zemlju“, naveo je Maćedonci u objavi na društvenoj mreži „Iks“.

Prethodno se oglasio i šef delegacije kosovske skupštine u Parlamentarnoj skupštini NATO Driton Hiseni, navodeći da je sada Kosovo dobilo najviši nivo prisustva, s obzirom na to da nije članica NATO.

„Kosovo je dugi niz godina imalo status člana posmatrača. Ova odluka biće formalizovana glasanjem u Parlamentarnoj skupštini NATO na prolećnom zasedanju, koje će biti održano 27. maja u Sofiji“, naveo je Hiseni.