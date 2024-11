Profesori i saradnici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu zatražili su u otvorenom pismu da se u što kraćem roku na slobodu puste svi uhapšeni u Novom Sadu, kao i da se u što kraćem roku uhapse svi koji su odgovorni za pogibiju nedužnih prilikom urušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu.

Profesor Filozofskog fakulteta Aleksandar Baucal kaže za „Vreme” da se po raspoloženju njegovih kolega vidi da ne misle da je ova reakcija dovoljna.

„U ovom trenutku je to bilo ono oko čega se naša akademska zajednica dogovorila i istupila. Svi su imali imali potrebu da izraze svoj stav makar na ovaj način.

Da li će biti nekih snažnijih istupanja, još se razmišlja i koordiniše sa drugim kolegama”, rekao je Baucal.

Sagovornik „Vremena” napominje da postoji još jedna tema koja je mobilisala kolege iz akademske zajednice.

Reč je o predlogu izmena Zakona o visokom obrazovanju, kojim se uvode strani fakulteti, ali bez ikakve procedure osiguranja kvaliteta.

„To se vidi kao jedan snažan udar na visoko obrazovanje. Koji će da dovede do urušavanja kvaliteta. Tako da je i to dodatni element, ali mislim da većinu kolega zabrinjava stanje u društvu i to što su naše nesreće i tragedije sve veće. I sve više života odnose”, kaže Baucal.

Dodaje da je to ključna briga, jer visoko obrazovanje ne može da se sačuva u ovakvom društvu.

„Tako da naša bitka za visko obrazovanje podrazumeva i bitku za normalnije društvo”, zaključuje Baucal.