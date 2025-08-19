Tviteraš Marko Marjanović, poznatiji kao Kristal Met Dejmon, pušten je iz pritvora. Njegov advokat prethodno je rekao da mu je u pritvoru uskraćeno pravo na lekarsku pomoć uprkos povredama glave koje je zadobio tokom intervencije policije

Tviteraš Marko Marjanović, na mrežama poznat kao Kristal Met Dejmon, u utorak (19. avgust) pušten je iz pritvora, saopštio je na društvenoj mreži Iks njegov advokat Mihailo Pavlović.

Marjanović je priveden pre dva dana, a njegov advokat tvrdi da mu je juče uskraćeno pravo na lekarsku pomoć, iako je u stanicu došao sa povredama glave.

„Živ je, ali i dalje nije odveden na pregled i skener iako su i lekari koji su ga obišli u zadržavanju naveli da je neophodno da što pre ode na proveru povreda glave“, napisao je Pavlović.

On je dodao da je Marjanović „konfuzan i kontuzovan“.

„Uslovi boravka u zadržavanju su očajni, prljavo je i elementarno neuslovno. Povreda na glavi nije sanirana, zavoj je morao da se menja i pogleda, lekari iz hitne nisu imali sredstva. Postoji rizik od bakterija ako ga hitno ne odvedu“, napisao je advokat privedenog tviteraša.

Dosta je konfuzan i kontuzovan. Uslovi boravka u zadržavanju su očajni, prljavo je i elementarno neuslovno.

Šta se za sada zna

Marko Marjanović je uhapšen u nedelju (17. avgust) i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. On se tereti za napad na službeno lice, saopštio je njegov advokat.

Markova supruga je u nedelju obavestila javnost o njegovom hapšenju, ali je tada rekla i da ne zna gde su ga odveli. Snimak njegovog dovođenja u Policijsku stanicu „Savski venac“ objavljen je potom na društvenim mrežama.

Iako je Marjanović prvobitno trebalo da izađe pred sudiju u ponedeljak, u popodnevnim časovima tog dana njegov advokat je dobio informaciju da se to ipak neće desiti.

Uskraćivanje lekarske pomoći

Kako je saopštio Pavlović, Marjanović je u ponedeljak imao zakazan pregled kod lekara kako bi mu se radio i skener glave usled povreda koje je zadobio od pripadnika Žandarmerije.

„PS Savski venac ga nije odveo na kontrolu, a upravo su nam kazali da će biti odveden ‘ako oni procene da je to neophodno’. Ovo je direktno uskraćivanje na lekarsku pomoć na koju svako lice lišeno slobode ima pravo“, rekao je advokat.

On je naveo i da mu je uskraćeno pravo da vidi svog branjenika, iako je pristup advokatu elementarno pravo svakog okrivljenog, posebno onog ko je lišen slobode.

„Mi u ovom trenutku predstavu nemamo kako je on, ali je jasno da čim nije odveden kod lekara, nije dobro“, napisao je Pavlović na društvenoj mreži Iks.

On je dodao i da su Marka Marjanovića priveli pripadnici Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO). Komandant ove jedinice je Marko Kričak, koji je u proteklih nekoliko dana zapao u žižu javnosti zbog optužbi studentkinje Nikoline Sinđelić da ju je nakon privođenja šamarao, udarao joj glavu u zid i pretio joj silovanjem.

Povreda glave

Marjanović je 16. avgusta na društvenoj mreži Iks objavio da je prethodne večeri pretrpeo policijsko nasilje.

„Sinoć u 22.40, nakon topovskog udara, okrenuo sam se od kordona da proverim kako su ljudi i tada dobio udarac pendrekom (ili ko zna čime) u potiljak. Od udarca sam pao na zemlju gde me je naša časna i poštena Žandarmerija šutirala i udarala pendrecima. Četiri kopče i podlivi po rukama“, napisao je Marjanović i podelio fotografiju rane na glavi.