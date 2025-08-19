Blokada zgrade pravosuđa u Novom Sadu

19.avgust 2025. I.M.

Privođenje poslanika Jovovića: „Ruke su vam krvave!“

Čitav kordon Žandarmerije priveo je u Novom Sadu pokrajinskog poslanika PSG-a Radivoja Jovovića i strpao u policijsku maricu. Sve se odigralo pred građanima koji prostestuju ispred zgrade suda. Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati

Farbanje građanskih protesta

19.avgust 2025. A.I.

Brnabić: Počela „treća faza obojene revolucije“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić svakog dana pronalazi nove dokaze da je u Srbiji na delu rušilačka „obojena revolucija“. Ceo repertoar počeo je da zvuči prilično sumanuto