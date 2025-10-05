Na današnji dan

05.октобар 2025. M. L. J.

21 godina misterije na Topčideru

Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović na današnji dan pre 21 godinu pronađeni su mrtvi ispred vojnog objekta „Karaš“ u Topčideru, a optužnice i osumnjičenih za taj zločin još nema

Iz arhive „Vremena“

05.октобар 2025. M. L. J.

Kako je 5. oktobra izbegnuto krvoproliće

Uloga vojske u padu režima Slobodana Miloševića 5. oktobra pre 25 godina, kako je svoje mesto pronašao Legija i da li je DOS imao svoje „vojno krilo“ - pisali su novinari „Vremena“