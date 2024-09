Skoro svaki dan od 2. septembra, Žizel Peliko (72) se nalazi u središtu suđenja na kom je 51 muškarac optužen za njeno silovanje, među njima i čovek za kog je bila udata 50 godina.

„Suđenje veka“ u Francuskoj, kako ga nazivaju mnogi, odjeknulo je čitavom zemljom i izmamilo ljude na ulice. Za mnoge, Žizel Peliko je postala simbol borbe protiv seksualnog nasilja. U subotu su se stotine ljudi, uglavnom žena, okupile u gradovima širom zemlje da joj pruže podršku.

Centar slučaja je Francuz Dominik Peliko, optužen da je drogirao svoju ženu Žizel i naveo desetine muškaraca da je siluju tokom čitave jedne decenije.

On je u utorak priznao brojne optužbe sa kojima se suočava, prenose francuski mediji.

„Priznajem optužbe u celini“, rekao je Peliko (71), a prenosi BFM TV, čiji je reporter bio prisutan u sudnici, dodajući: „Ja sam silovatelj kao i svi ostali u ovoj prostoriji“.

Tužioci su naveli da je Peliko nudio muškarcima seks sa njegovom bivšom suprugom na veb stranici, kao i da je snimao zlostavljanje. Pored njega, na sudu je još 50 muškaraca optuženih za učešće u silovanjima.

Pelikoova bivša supruga Žizel insistirala je na javnom suđenju kako bi se razotkrili i on i drugi muškarci optuženi da su je silovali.

Molio za oproštaj

„Molim svoju suprugu, svoju decu, unuke da prihvate moje izvinjenje. Žao mi je zbog onoga što sam uradio. Molim vas za oproštaj, iako je ovo neoprostivo“, rekao je on, prenosi BFM TV.

Peliko se suočava sa optužbama koje uključuju silovanje, grupno silovanje i razne povrede privatnosti snimanjem i širenjem fotografija.

Pelikoovo loše zdravlje bilo je razlog zbog kojeg su sudije odlagale njegovo saslušanje nekoliko puta prošle nedelje. Njegov branilac ranije je preneo da Peliko želi da iskoristi saslušanje i izvini se svojoj porodici.

U sudnici je rekao da je imao teško detinjstvo i da je i sam bio žrtva silovanja. Povremeno je plakao, prenose francuski mediji.

Žizel Peliko je bila u sudnici tokom njegovog obraćanja. Na sudu je i govorila, a između ostalog je rekla: „Teško je čuti iz usta gospodina Pelikoa šta je upravo izgovorio“.

Žizel se odrekla prava na anonimnost

Na suđenju, koje je planirano da traje do decembra, do sada su se čula svedočanstva advokata, policajaca, psihijatara i još jedne žene čiji ju je muž drogirao i silovao nakon uputstava koje je dobio od Dominika.

Ćerka Pelikoovih Karolina, koja veruje da ju je otac zlostavljao dok je bila bez svesti, takođe je izašla da svedoči na klupi za svedoke. Dominik Peliko negira da je zlostavljao ćerku.

Neprijatni detalji o prošlosti, psihi i navodnim zločinima optuženih ispunili su etar, informativne portale i društvene mreže. Ova vrsta pristupa omogućena je tek kad se Žizel odrekla prava na anonimnost.

U slučaju ove važnosti bila je to neobična odluka, pogotovo kad se ima u vidu da će hiljade snimaka navodnih silovanja koje je načinio Dominik Peliko na kraju biti prikazano na otvorenom sudu. Žizelin jedini zahtev bio je da njenoj deci bude dozvoljeno da napuste sudnicu kad se to desi.

Njen advokatski tim tvrdi da će otvaranje suđenja prebaciti „sramotu“ nazad na optužene.

Stranica imala 500.000 posetilaca mesečno

Ono što je šokiralo mnoge u Francuskoj je puki broj muškaraca upletenih u slučaj.

Policija je uspela da identifikuje samo 50 osumnjičenih, od 83 koliko se pojavljuje na snimcima Dominika Pelikoa. Njihova starost varira od 26 do 68 godina i potiču iz svih sfera života – vatrogasci, farmaceuti, radnici i novinari. Mnogi od njih su očevi i muževi.

Od preostalih optuženih muškaraca, 15 priznaje silovanje, ali svi ostali prihvataju samo da su učestvovali u seksualnim činovima.

„Ono što me je još više šokiralo je da je toliko mnogo muškaraca moglo to da uradi – više od 50 ‘normalnih’ muškaraca, od kojih su svi živeli u blizini. Peliko čak nije morao ni da ih traži suviše daleko. To me istinski plaši, zato što je odraz čitavog društva. To nije norma, ali ih je ipak previše“, kaže Karolina, 43-godišnja doktorka iz Pariza, piše BBC na srpskom.

Dominik Peliko je zvao muškarce da imaju seks sa njegovom ženom „bez njenog znanja“ u objavi na internet stranici Coco.gg, koja je ugašena tek prošlog juna.

Prošle godine je stranica imala 500.000 posetilaca mesečno.

„Nisu znali“

Odbrana mnogih optuženih zasniva se na premisi da nisu „znali“ da siluju Žizel – drugim rečima, mislili su da imaju uzajamno dobrovoljni seksualni odnos sa njom.

Sumirajući ovu liniju odbrane početkom nedelje, Gijom De Palma, advokat šestorice optuženih, izazvao je masovno zgražavanje kad je izjavio da „silovanje nije uvek silovanje“ i kad je tvrdio da „bez namere da se počini silovanje, nema silovanja“.

U francuskom pravu, silovanje je seksualna penetracija omogućena vezivanjem, nasiljem ili iznenađenjem – a od advokata Žizel Peliko se očekuje da dokažu da „iznenađenje“ pokriva drogiranu ili nesvesnu ženu.

Ali ti komentari su izazvali zgražavanje i zaprepašćenje u sudnici i van nje.

Žizelina ćerka Karolina izletela je sa suđenja izjavivši: „Sramota me je pravosudnog sistema“, dok je predsednik suda prekinuo zasedanje usred raspoloženja koje su novinari opisali kao „ekstremno napeto“.

Drugi advokati su se navodno ogradili od De Palminih komentara.