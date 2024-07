Grčka je u utorak naredila nekim poslodavcima da ove sedmice u popodnevnim satima, dok se cela zemlja suočava sa toplotnim talasom i visokim temperaturama, obustave rad zaposlenih na teškim poslovima na otvorenom.

Građevinski radnici, dostavljači hrane, kuriri i brodograditelji su među onima koji moraju da pauziraju posao od podneva do 17 sati, do petka, 19. jula, jer se očekuje da će u delovima Grčke živa dostići 42 do 43 stepena Celzijusa, saopštilo je grčko ministarstvo rada.

Grčka se od juna suočava s toplotnim talasima, a nekoliko šumskih požara izbilo je zbog visokih temperatura i vetra.

Veći deo Grčke je već mesecima bez kiše ili sa vrlo malo padavina, a grčka ostrva, koja su tokom leta stecište miliona turista, suočavaju se s nestašicom vode.

Najmanje šest turista, uključujući poznatog britanskog televizijskog voditelja Majkla Mozlija, stradalao je prošlog meseca od posledica ekstremne vrućine.

Meteorolozi se ne nadaju da će temperatura značajnije pasti do kraja jula.

Izvor: FoNet