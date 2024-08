Ukrajinski napad dronom rano 24. avgusta zapalio je skladište municije u Ostrogoškom okrugu ruske Voronješke oblasti, rekao je regionalni guverner Aleksandar Gusev na Telegramu, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Gusev je rekao da su dronovi izazvali požar od kog je municija eksplodirala i saopštio da nema žrtava.

Dodao je da je Rusija proglasila vanredno stanje u delu regiona Voronjež nakon ovog napada dronom i da je u planu evakulacija oko 200 ljudi.

Russian media report that an ammunitions warehouse in Russian Voronezh region was hit last night.

Locals report ammunition exploding.

200 people were evacuated. pic.twitter.com/HLjqu9gYoG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 24, 2024