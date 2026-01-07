Zbog kršenja američkih sankcija vojska SAD zaplenila je naftni tanker „Marinera“ koji je plovio pod ruskom zastavom, saopštila je Evropska komanda Sjedinjenih Američkih Država, a prenosi NBC News.
Neimonovani američki zvaničnik rekao je za AP naveo je da je američka vojska „procenila veličinu plovila, a zatim predala kontrolu službenicima za sprovođenje zakona“.
Brod je zaplenjen u Severnom Atlantiku na osnovu naloga koji je izdao američki savezni sud, a zaplenu su izveli pripadnici američkog Ministarstva pravde i Ministarstva odbrane, navedeno je u saopštenju.
Mediji navode da je brod, koji je navodno povezan sa Venecuelom, preimenovan u „Marinera“ i da je prethodnih dana „bežao“ od američke potere u Atlantiku.
Prethodno je Raša Tudej javila da su se na palubu broda iskrcale američke oružane snage i objavila fotografiju helikoptera u blizini tankera.
Pit Hegset: Blokada ostaje u potpunosti
Američki ministar odbrane Pit Hegset naveo je da blokada SAD sankcionisane venecuelanske nafte ostaje u potpunosti na snazi.
„Blokada sankcionisane i ilegalne venecuelanske nafte ostaje u punoj snazi – bilo gde u svetu“, poručio je Hegset na društvenim mrežama, nekoliko trenutaka nakon zaplene broda
Tanker koji je prazan i koji plovi prema Murmansku, nalazio se prethodnih dana pod konstantnom pratnjom Obalske straže Sjedinjenih Američkih Država, iako je plovilo od američke obale udaljeno oko 4.000 kilometara, a u sredu je došlo do nastavka akcije.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se tanker, koji sada plovi pod ruskom zastavom, nalazi u međunarodnim vodama i da deluje u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom.
Rusija je izrazila očekivanje da će zapadne zemlje, koje se javno zalažu za slobodu plovidbe na otvorenom moru, početi i same da dosledno primenjuju taj princip.