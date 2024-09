Šef Hezbolaha Hasan Nasralah rekao je da su se eksplozije „desile u bolnicama i apotekama, na pijacama, u prodavnicama, u kućama, u automobilima i na ulicama gde je bilo mnogo civila, žena i dece“, prenosi Index.

On je podelio informaciju da je na meti oko 4.000 pejdžera i da Izraelci nameravaju da „ubiju 4.000 ljudi u trenu“.

„Kako možemo nazvati ovu vrstu kriminalne akcije? Da li je to velika operacija? Da li je to genocid? Da li je to masakr?“, upitao je on.

Broj poginulih mogao biti veći

U svom govoru, šef Hezbolaha je sugerisao da je broj mrtvih i povređenih mogao biti veći jer neki pejdžeri nisu bili distribuirani, a drugi nisu bili u blizini članova Hezbolaha kada su eksplodirali.

„Ovo je čisti terorizam. Nazvaćemo ih masakr u utorak i masakr u sredu. To su ratni zločini ili barem objava rata“, rekao je on, prenosi BBC.

Nasralah kaže da je sreća u nesreći bila to što jedan deo pejdžera nije bio u funkciji, a neki su bili i isključeni. Neki od pejdžera nisu ni bili dodeljeni, pa se još uvek nalaze u skladištima.

„Ovo je objava rata”

Kako prenose strani mediji, dok šef Hezbolaha drži svoj govor, mogu se čuti kako avioni lete na niskim visinama iznad Bejruta, izazivajući ogromnu buku. Prepostavlja se da su to avioni iz Izraela.

„Ovo bi se moglo nazvati objavom rata. Dobili smo veoma težak udarac, ali smo u ratnom stanju. Kroz ovo iskustvo i njegove lekcije bićemo jači i moćniji“, izjavio je Hasan Narsalah.

Osvrnuo se na to kako Hezbolah namerava da odgovori.

„U ime svih onih koji su izgubili mučenike, koji su bili povređeni, u ime svih onih koji su se borili u ime Gaze, govorimo Netanjahuu i Galantu, neprijatelju, da libanski front neće stati pre nego što prestane agresija u Gazi“, kaže on.

„Otpor u Libanu neće prestati da podržava narod Gaze i Zapadne obale“, naglasio je.