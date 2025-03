Snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihtera pogodio je centralni Mjanmar u petak, 28. marta, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS).

Vlada te zemlje navela je u saopštenju da su 1.002 osobe pronađene mrtve, 2.376 njih je povređeno, a 30 se vodi kao nestalo.

U saopštenju se sugeriše da bi brojke i dalje mogle da rastu, navodeći da se „detaljni podaci još uvek prikupljaju“.

Mjanmar je u jeku građanskog rata, zbog kog je zemlja već u humanitarnoj krizi.

Kretanje po zemlji zato je otežano i opasno, što komplikuje pružanje pomoći i izaziva strahovanje da bi broj žrtava mogao naglo da poraste.

Najsnažniji zemljotres u modernom dobu

Zemljotres se dogodio duž raseda Sagaing, glavnog raseda koji je deo složene tektonske strukture Tibetanske visoravni. Ovaj rased nastao je kada se Indijski potkontinent sudario s Azijom pre nekoliko desetina miliona godina.

Zemljotres od 7,7 stepeni Rihtera spada u kategoriju velikih zemljotresa koji uzrokuju ozbiljnu štetu na velikom području, a javljaju se u proseku 18 puta godišnje. Prema procenama stručnjaka, u petak se dogodio najjači zemljotres u Mjanmaru još od 1946. godine, a verovatno i najsnažnij u modernom dobu. Procene govore da je zemljotres iz 1946. godine bio jačine između 7,6 i 7,7 stepeni i takođe se dogodio duž raseda Sagaing.

Poslednji zemljotres slične jačine na kopnu bio je onaj u Turskoj 2023. godine, koji je odneo više od 50.000 života.

Zemljotres u Mjanmaru ima slične procene intenziteta podrhtavanja kao onaj u Turskoj. Američki geološki institut je procenio da je turski zemljotres izložio oko 750.000 ljudi nasilnom podrhtavanju tla, dok je zemljotres u Mjanmaru izložio oko 800.000 ljudi. Posebno je značajno to što je u Mjanmaru duplo više ljudi bilo izloženo jakom i vrlo jakom potresu (nivo 8 i 9) – gotovo 5 miliona ljudi u poređenju s 2,7 miliona u Turskoj.

Poređenja radi, najjače detonirano nuklearno oružje, Car bomba imala je snagu od 20 megatona, što je ekvivalent zemljotresu od 7 stepeni Rihterove skale.

Prema USGS-u epicentar zemljotresa bio je oko 20 kilometara severozapadno od burmanskog grada Sagainga, u blizini grada Mandalaja. Ta oblast je oko 100 kilometara severno od Nejpjidoa, glavnog grada Mjanmara.

Potres jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je region oko 12 minuta nakon početnog potresa.

Potresi su se osetili u Kini i Tajlandu, a snimci na društvenim mrežama pokazuju kako se ljudi evakuišu iz zgrada u Bangkoku i okupljaju se na ulicama.

#MYANMAR: Just saw a clip of people huddled on the ground near by the aircraft, trying to stay safe during a massive earthquake at Mandalay International Airport, right before boarding their flight. #Earthquake #Mandalay pic.twitter.com/dCIr3hwx68

— Cape Diamond (@cape_diamond) March 28, 2025