Rat u Ukrajini
Sudbinskih 10 procenata
Moskva i Kijev nastaviće borbu za Trampovu naklonost, a kome će se šef Bele kuće definitivno prikloniti pitanje je od milion dolara. Izvesno je samo da su rat u Ukrajini izgubili – Evropljani
Na pumpi američkim sankcijama pogođenog Nisa potpisnici ovog teksta iznenada se obratila radnica: “Jeste li videli da je Amerika napala Venecuelu?” Usledila je razmena informacija. “Gospođo, Venecuela se tiče svih nas”, zaključila je radnica. Svet je za još jedan korak bliži ambisu pa se civilizacijsko beznađe oseća i u Beogradu i Karakasu, Kijevu i Gazi
Otkako su Sjedinjene Američke Države (SAD) napale Venecuelu i zarobile predsednika Nikolasa Madura, da bi ga pod optužbom za “narkoterorizam” prebacile u Njujork, polarizovana svetska javnost uglavnom se slaže da glavni razlog za američku egzibiciju nije droga već nafta. A nafta je đavolji izmet, govorio je šezdesetih godina venecuelanski ministar Huan Pablo Perez Alfonso. Njegova […]
Mada srpskih restorana ima više nego madagaskarskih, trinidadskih i laoških zajedno, suve šljive punjene orasima, u kombinaciji sa pilećom džigericom umotanom u slaninu, nadilaze uobičajenu kulinarsku ponudu Njujorka, koji ima više restorana nego Loznica ili Sombor stanovnika
Iako su mnogi stručnjaci za spoljnu politiku i međunarodno pravo kao dobar potez ocenili uklanjanje Madura, i dalje postoje ozbiljne sumnje u zakonitost američkih postupaka
Američka operacija u Venecueli podriva fundamentalni princip međunarodnog prava da države ne smeju da prete ili da upotrebljavaju silu protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje druge države, saopštio je Visoki komesarijat UN za ljudska prava
Iran već devet dana potresaju protesti širom zemlje, na kojima se demonstrira protiv visokih troškova života i teške ekonomske situacije
