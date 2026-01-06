Rat u Ukrajini

06.januar 2026. Boško Jakšić

Sudbinskih 10 procenata

Moskva i Kijev nastaviće borbu za Trampovu naklonost, a kome će se šef Bele kuće definitivno prikloniti pitanje je od milion dolara. Izvesno je samo da su rat u Ukrajini izgubili – Evropljani

Balkanska hrana u najvećem američkom gradu

06.januar 2026. Slobodan Kostić

Kapama sa Menhetna

Mada srpskih restorana ima više nego madagaskarskih, trinidadskih i laoških zajedno, suve šljive punjene orasima, u kombinaciji sa pilećom džigericom umotanom u slaninu, nadilaze uobičajenu kulinarsku ponudu Njujorka, koji ima više restorana nego Loznica ili Sombor stanovnika

Ljudi protestuju na ulici

Iran

06.januar 2026. DW

Desetine mrtvih na protestima u Iranu

Iran već devet dana potresaju protesti širom zemlje, na kojima se demonstrira protiv visokih troškova života i teške ekonomske situacije