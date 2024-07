Predsednik Venecuele, Nikolas Maduro proglasio je pobedu na izborima koji su održavi u Venecueli.

Pobedu na izborima je potvrdila i izborna komisija, koja je navela da je Maduro osvojio treći mandat nakon 80 odsto prebrojanih glasova, prenos svetske agencije.

On je noćas ocenio da je njegova reizborna pobeda trijumf mira i stabilnosti i ponovio svoju tvrdnju sa predizborne kampanje da je izborni sistem Venecuele transparentan.

Rezultati koje je objavio nacionalni izborni savet protivreče nekoliko izlaznih anketa koje su pokazale odlučujuću pobedu opozicionog kandidata Edmunda Gonsalesa.

Opozicija osporava rezultate

Opozicija se priprema da ospori rezultate koje je saopštila izborna komisija, prenosi AP.

Predstavnici opozicije izjavili su da podaci koje su prikupili od svojih predstavnika na izborima u 30 odsto biračkih centara pokazuju da je Gonzales pobedio Madura.

Društvenim mrežama se šire snimci iz prestonice Karakasa na kojima građani slave poraz dosadašnjeg predsednika.

BREAKING:

Venezuelans take to the streets in Petare in Caracas to celebrate Maduro losing the election

Petare is the largest favela, not just in Venezuela, but in all of South America

It was a major Chavez & Maduro stronghold, but clearly not anymore 🇻🇪 pic.twitter.com/AVh80aj6CU

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 29, 2024