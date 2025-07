Evropska unija (EU) je postigla dogovor o 18. paketu sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, sa nizom mera usmerenih na nanošenje daljih udaraca ruskoj naftnoj i energetskoj industriji.

Najnoviji paket sankcija uključuje sniženje cenovnog limita G7 grupe za rusku sirovu naftu na 47,6 dolara po barelu.

Cenovni limit, koji je G7 postavio na 60 dolara po barelu 2022. godine, zabranjuje kompanijama koje se bave brodskim prevozom i osiguranjem da učestvuju u izvozu ruske nafte po višim cijenama.

„EU je upravo odobrila jedan od svojih najjačih paketa sankcija protiv Rusije do sada“, napisala je evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas na društvenoj mreži Iks.

We are standing firm.

The EU just approved one of its strongest sanctions package against Russia to date.

We’re cutting the Kremlin’s war budget further, going after 105 more shadow fleet ships, their enablers, and limiting Russian banks’ access to funding. (1/3)

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 18, 2025