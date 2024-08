U turskom parlamentu izbila je tuča kada je jedan opozicioni poslanik napadnut nakon što je spomenuo svog kolegu u govoru, osuđenom za organizaciju antivladinih protesta, pritom nazvavši poslanike vladajuće stranke „teroristima“ .

Na video-snimku se vidi kako se poslanici vladajuće stranke Pravde i razvoja (AKP) zaleću ka Ahmetu Šiku i kako se još desetine njih pridružuju sukobu, dok neki pokušavaju da spreče druge da priđu.

Na belim stepenicama koje vode ka govornici mogla se videti i krv.

Kan Atalaj je 2022. godine osuđen na 18 godina zatvora nakon što je optužen da je pokušao da zbaci vladu navodnim organizovanjem protesta u parku istanbulskom parku Gezi 2013. godine sa još sedam osoba. Svi su porekli optužbe.

Uprkos odsluženoj zatvorskoj kazni, Atalaj je u maju prošle godine izabran za poslanika Radničku partiju Turske (TIP). Parlament mu je oduzeo mandat, ali je 1. avgusta Ustavni sud proglasio njegovo isključenje ništavim.

