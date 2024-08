U Nemačkoj se došlo do situacije da platforma Airbnb ugrožava normalan stambeni prostor. Sve veći broj zahteva za izdavanje stana na dan smanjuje broj stanova za regularno izdavanje

Airbnb je omiljena platforma za nalaženje turističkog smeštaja u gradovima. Cena je obično povoljnija od hotelske. Ali, ta platforma ugrožava normalan stambeni prostor – i u Nemačkoj.

Nemačka je ovog leta meka za ljubitelje muzike i fudbala: najpre Evropsko fudbalsko prvenstvo, a potom brojni koncerti, na primer, Tejlor Svift ili Adel. Obožavaoci iz čitavog sveta putuju u Nemačku i tu naravno moraju negde i da odsednu.

Od toga najviše profitira platforma Airbnb. U gradovima poput Minhena, Gelzenkirhena ili Diseldorfa, milioni turista su tokom proteklih nedelja potrošili mnogo novca na hranu, piće i noćenja.

To donosi profit i nemačkim hotelima u kojima je u junu bilo za tri odsto više gostiju nego u istom mesecu prošle godine.

Hotelima ipak nije lako

Ingrid Hartges, direktorka Nemačkog saveza hotela i restorana (DEHOGA), kaže da tu nije bilo neke neverovatne dobiti, „jer zbog jednog velikog događaja uvek dolazi do pomeranja i premeštanja drugih manifestacija“. Na primer, za vreme Evropskog prvenstva u fudbalu je bilo manje kongresa i zasedanja nego inače, a neka su odložena ili otkazana.

Airbnb nije imao takve probleme. Na platformi preko koje se iznajmljuju i privatni stanovi, posao je cvetao. Za vreme velikih manifestacija smeštaj koji se nudi preko Airbnb veoma je tražen, između ostalog i zbog toga što gosti imaju mogućnost da sami kuvaju i tako uštede na hrani.

Upravo zbog te mogućnosti, potražnja za smeštajem preko te platforme je u Minhenu, gde je u julu Tejlor Svift imala dva koncerta, u poređenju s julom prošle godine porasla za 600 odsto. A u Gelzenkirhenu, gradu u Rurskoj oblasti za koji mnogi posetioci ranije nisu ni znali, u vreme njena tri koncerta potražnja se povećala čak za 7.000 procenata.

Stanovi gube prvobitnu namenu i to je loše

Falk Erfkamp i Niklas Kun koji izdaju svoje stanove turistima preko Airbnb, kažu da to, naravno, dovodi do velikog povećanja potražnje u odnosu na ponudu i samim tim do mogućnosti da se povećaju cene i više zaradi.

„Normalan obrt po stanu kod nas iznosi između 2.500 i 3.000 evra. Za vreme Evropskog prvenstva smo imali stanove koji su ostvarili obrt i od šest do sedam hiljada evra“, kažu ti preduzetnici.

„Mi proučavamo tržište i pitamo se: gde je opterećenje najveće, koliko je stanova izdato na nekom području? Kolika je potražnja i kakvi su trendovi? I na osnovu toga prilagođavamo naše cene“, dodaje Erfkamp.

Kada je potražnja veća od ponude, turistima često ne preostaje ništa drugo nego da potraže smeštaj u predgrađima. Ali, to često smeta lokalnom stanovništvu.

Jedna studija Nemačkog instituta za ekonomska istraživanja pokazala je da je povećanje kirija jedna od posledica cvetanja tržišta turističkih apartmana kao što je to slučaj sa Airbnb. Jer, ako se sve više stanova koristi samo za iznajmljivanje turistima, može da nastane manjak stanova za stanovanje. Zbog toga neki gradovi žele da zabrane Airbnb na svojoj teritoriji.