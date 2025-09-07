Papa Lav XIV u nedelju, 7. septembra, na Trgu svetog Petra u Vatikanu svečano proglašava svetim Karla Akutisa, italijanskog dečaka koji je 2006. preminuo od leukemije sa 15 godina

U kratkom životu Karlo je stekao reputaciju „Božijeg influensera“, koji je crkvi važan jer je, kažu, znao da spoji duboku veru sa modernom tehnologijom – pravio je internet stranice o čudima, pomagao siromašnima i podsticao svoje vršnjake na molitvu i humanitarni rad.

Napravio dva čuda

Crkva mu pripisuje dva čuda. Prvo se dogodilo 2013. kada se govori da je posmrtno posredovao izlečenju brazilskog dečaka koji je bolovao od retke bolesti. Lani mu je Vatikan pripisao i ozdravljenje kostarikanske studentkinje teško povređene u nesreći.

Njegov grob u Asizu postao je hodočasničko mesto za hiljade mladih katolika. Nakon nedeljne kanonizacije, Karlo će postati prvi svetac milenijske generacije.

Kanonizacija je bila planirana za april, ali je odložena zbog smrti pape Franje.