Petnaest meseci posle početka sukoba u Pojasu Gaze stižu vesti o prvoj fazi novog sporazuma o prekidu vatre.

Očekuje se da će Hamas u sklupu sporazuma koji finaliziraju pregovarači u Dohi osloboditi 33 zarobljenika, izjavila su dva izraelska zvaničnika, što je prvi pozitivan znak da je primirje u ratu između Izraela i Hamasa na dohvat ruke, javlja CNN.

Isto je BBC-u potvrdio jedan palestinski zvaničnik upoznat sa pregovorima.

Ovo se događa u trenutku kada je odlazeći američki predsednik Džo Bajden rekao da je dogovor „nadomak ruke“ i da njegova administracija hitno radi da on bude usaglašen.

Izraelski ministar inostranih poslova Gideon Sar je izjavio da je napredak napravljen i da sporazum izgleda „mnogo bolje od prethodnog“, piše BBC.

Jedan izraelski zvaničnik je, takođe, rekao novinskoj agenciji Rojters da su pregovori u „poodmakloj fazi“ i da je dogovor moguć u okviru „sati ili dana“.

Ipak, zvaničnici su izrazili oprezan optimizam da bi uskoro mogao biti objavljen sporazum o zaustavljanju borbi koje su destabilizovale Bliski istok i devastirale Gazu, omogućio dodatnu pomoć opkoljenoj palestinskoj enklavi i omogućio povratak desetina talaca koje Hamas drži od napad na Izrael 7. oktobra 2023, piše CNN.

Primirje u nekoliko faza

Hamas i njegovi saveznici i dalje drže 94 od 251 taoca otetih u Izraelu, među kojima je najmanje 34 mrtvo, saopštila je izraelska vlada.

Izrael veruje da je većina od 33 zarobljenika koja će biti puštena u prvoj fazi sporazuma živa, rekao je visoki izraelski zvaničnik novinarima u ponedeljak (13. januar), ali će verovatno među njima biti i tela mrtvih zarobljenika, piše CNN.

Prva faza bi se odvijala posle stupanja na snagu 42-dnevnog prekida vatre.

Palestinski zvaničnik je rekao za BBC da su se dve strane složile da će Hamas osloboditi tri taoca prvog dana po potpisivanju sporazuma, nakon čega će Izrael početi da povlači trupe iz naseljenih mesta.

Sedam dana kasnije, Hamas će osloboditi još četvoro talaca, a Izrael će dozvoliti raseljenim Palestincima sa juga Gaze da se vrate na sever, ali samo pešice. Automobilima, zaprežnim kolima i kamionima bilo bi dozvoljeno da prolaze uz pregled rendgenskim aparatom, kojim će upravljati katarsko-egipatski tehnički tim.

Sporazum podrazumeva i odredbe da izraelske snage ostanu u koridoru Filadelfija i održavaju tampon zonu od 800 metara duž istočne i severne granice tokom prve faze, koja će trajati 42 dana.

Izrael je, takođe, pristao da oslobodi 1000 palestinskih zatvorenika, među kojima je i oko 190 onih koji su služili zatvorsku kaznu od 15 ili više godina, a tada će Hamas osloboditi još 34 zarobljenika, piše BBC.

Pregovori o drugoj i trećoj fazi sporazuma počeli bi 16. dana prekida vatre.

Šta kažu Bajden i Tramp?

Odlazeći američki predsednik Džo Bajden izrazio je optimizam te da Sjedinjene Države „snažno pritiskaju da se ovo zatvori“.

„Dogovor koji smo postigli bi oslobodio taoce, zaustavio borbe, pružio sigurnost Izraelu i omogućio nam da značajno povećamo humanitarnu pomoć Palestincima koji su strašno stradali u ovom ratu koji je započeo Hamas. Oni su prošli pakao“, rekao je Bajden.

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp, koji stupa na dužnost 20. januara, rekao je za Njuzmaks da je on razumeo da je „došlo do rukovanja i da oni to završavaju“.

Trampov dolazeći specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof ranije je rekao novinarima da je radio zajedno sa zvaničnicima Bajdenove administracije tokom pregovora, i da se nada da će sporazum o privremenom prekidu vatre biti usvojen pre Trampove inauguracije narednog ponedeljka.

Savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan rekao je da bi sporazum o primirju i taocima mogao biti postignut „ove nedelje“.

Sve najave dolaze u trenutku kada se izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava sa žestokim protivljenjem sklapanju sporazuma u njegovoj vladajućoj koaliciji. Deset desničarskih članova kabineta, među kojima su i neki iz njegove partije, poslali su mu pismo u kojem se protive primirju.

