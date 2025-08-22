UN je zvanično 22. avgusta proglasio glad u gradu Gazi i naveo da je to prvi put da glad pogodi Bliski istok

Prvi put od početka rata u oktobru 2023, agencija Ujedinjenih nacija za bezbednost hrane potvrdila je da u gradu Gazi i okolini vlada glad.

Više od pola miliona ljudi se u Pojasu suočava sa „glađu, siromaštvom i smrću“, a „katastrofalni uslovi“ bi mogli da se prošire na Deir al-Balah i Kan Junis za nekoliko meseci, upozorila je svetska inicijativa Integrisana klasifikacija faza prehrambene sigurnosti (IPC).

U njihovom prethodnom izveštaju iz maja ukazali su da celokupno stanovništvo živi u krizi (faza 3) i gore, da bi sada objavili da je nastupila najteža faza pet. IPC očekuje da će se situacija još pogoršati, prenosi AP.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je osudio izveštaj UN kojim je proglašena glad u Gazi kao „očiglednu laž“ i okrivio Hamas za nestašice.

„Izrael nema politiku izgladnjivanja. Izrael ima politiku sprečavanja gladi“, navodi se u saopštenju iz Netanjahuovog kabineta.