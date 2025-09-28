Sankcije Ujedinjenih nacija (UN) protiv Irana ponovo su stupile na snagu zbog nepoštovanja obaveza te zemlje u vezi sa nuklearnim programom

Ujedinjene nacije su ponovo uvele embargo na oružje i druge sankcije protiv Irana, nakon procesa koji su pokrenule ključne evropske sile, a za koji je Teheran upozorio da će naići na oštar odgovor.

Velika Britanija, Francuska i Nemačka pokrenule su ponovno uvođenje sankcija protiv Irana u Savetu bezbednosti UN-a zbog optužbi da je zemlja prekršila sporazum iz 2015. godine, čiji je cilj bio da se spreči razvoj nuklearne bombe. Iran negira da traži nuklearno oružje, prenosi Rojters.

Evropska trojka je saopštila da „ponovno uvođenje sankcija UN nije kraj diplomatije“, apelujući na Iran da se uzdrži od eskalatornih akcija.

Rusija je osporila vraćanje sankcija UN Iranu.

„To je nezakonito i ne može se sprovesti“, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov novinarima u UN-u ranije u subotu, dodajući da je pisao generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu upozoravajući da bi bila „velika greška“ da on prizna vraćanje sankcija Iranu, prenosi Rojters.

Nove sankcije 10 godina posle prethodnih

Nakon zelenog svetla Saveta bezbednosti UN i neuspeha Rusije i Kine u petak da produže rok za uvođenje sankcija, sankcije su stupile na snagu deset godina nakon što su ukinute.

Iran je ponovno uspostavljanje sankcija UN nazvao „neopravdanim“ i pozvao sve zemlje da ih ne primenjuju.

„Ponovno aktiviranje ukinutih rezolucija je pravno neosnovano i neopravdano. Sve zemlje moraju se uzdržati od priznavanja ove nezakonite situacije“, navodi se u saopštenju iranske diplomatije, prvom zvaničnom odgovoru Irana na ponovno uvođenje sankcija.

Iran će „odlučno braniti svoja nacionalna prava i interese, a svaka akcija usmerena na štetu interesa i prava njenog naroda biće dočekana čvrstim i odgovarajućim odgovorom“, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova, ne navodeći detalje.

Iran je u subotu saopštio da povlači svoje ambasadore u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj na konsultacije.

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Iran je jedina zemlja bez nuklearnog oružja koja obogaćuje uranijum do 60 odsto, što je blizu praga od 90 odsto, koliko je potrebno za proizvodnju atomske bombe.

