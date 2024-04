U udaru tornada koji je u subotu pogodio grad Guangdžou na jugu Kine, poginulo je pet osoba i pričinjena je znatna materijalna šteta, javili su državni mediji.

Kineska meteorološka uprava je izvestila da je tornado oko 3.00 sata po lokalnom vremenu pogodio okrug Bajun u Guangdžouu, u blizini Hongkonga.

Lokalne vlasti su saopštile da su 33 osobe povređene i da je oko 140 fabričkih zgrada pretrpelo štetu, prenosi državna novinska agencija Sinhua.

Na video snimcima postavljenim na društvenim mrežama vidi se zamračeno nebo sa olujnim oblacima i krhotinama koje se kovitlaju u vazduhu.

Upozorenja na tornado su izdata i za druge delove Guangdžoua, a bilo je i izveštaja da je tornado pogodio druge delove grade kasnije popodne.

Disaster in China: a devastating tornado covered Guangzhou, local media.

The city is among the top 10 in the world by population (more than 15 million people)😱

