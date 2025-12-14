U grozničavoj potrazi za napadačem koji je ubio dvoje studenata, a devetoro njih ranio učestvuje više od 400 pripadnika snaga reda

Na Univerzitetu Braun u saveznoj državi Roud Ajlendu ubijeno dvoje studenata, a devetoro je ranjeno. Napadač je u bekstvu, a federalne agencije, uključujući FBI, pomažu u lokalnim organima u istrazi povodom te pucnjave.

U grozničavoj potrazi za napadačem učestvuje više od 400 pripadnika snaga reda.

Univerzitet je pozvao studente da ostanu u skloništima, zaključavaju vrata i utišaju telefone.

„Želimo da svi znaju da je pojedinac koji je odgovoran za pucnjavaju i dalje u bekstvu, upravo smo objavili video snimak na kojem se vidi kako napušta mesto pucnjave, to je važno kako bi svi to videli i mogli da ga prepoznaju. U ovom trenutku nemamo razloga da verujemo da postoje dodatne pretnje u gradu“, kaže Bret Smajli, gradonačelnik Providensa.

„Naš fokus u ovom trenutku jeste podrška porodicama koje su pogođene ovom pucnjavom, pre svega dvojice studenata koji su ubijeni kao i povređenima. U kontaktu smo sa njima. Moramo kao zajednica da se držimo zajedno kako bismo ovo prevazišli“, kaže Kristina Pakston, predsednica Univerziteta Braun.

Svedoci govore da su na mestu pucnjave vidljivi tragovi zločina.

„Šetala sam u ovom kraju kada sam videla policiju, sve više ih je dolazilo kao i vatrogasna vozila. Pitala sam prolaznike šta se desilo, bila sam zbunjena, rekli su mi da je napadač u bekstu. Nadam se da su svi studenti bezbedno izašli, bila je to šokantna i konfuzna situacija“, kaže јedna od osoba koja je bila svedok napada.

Američki predsednik Donald Tramp je obavešten o pucnjavi.

„U potpunosti sam obavešten o pucnjavi na Univerzitetu Braun. To je užasan događaj. Ono što sada jedino možemo jeste da se molimo za žrtve napada kao i za oporavak povređenih. Sramotno je to što se dogodilo“, rekao je Tramp.

Jedna osoba je bila uhapšena ali je kasnije puštena pošto je policija ustanovila da nije umešana.

Podaci policije pokazuju da je u poslednjih godinu dana u Sjedinjenim Državama bilo 500 masovnih pucnjava.

Izvor: Rojters