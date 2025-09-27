Da bi Izrael bio isključen iz takmičenja za Pesmu Evrovizije 2026. godine u Beču potrebna je apsolutna većina glasova članica Evropske radiodifuzne unije

Organizatori Pesme Evrovizije saopštili su da će emiteri, članovi Evropske radiodifuzne unije (EBU) glasati u novembru o tome da li Izrael može da učestvuje u tom takmičenju sledeće godine, jer se povećao broj zahteva da se ta zemlja isključi zbog rata između Izraela i Hamasa u Gazi.

Prema rečima portparola Dejva Gudmana, odbor EBU, koja okuplja javne emitere i vodi događaj, poslao je pismo članovima u kojem se navodi da će se glasanje održati na vanrednoj generalnoj skupštini koja će se održati onlajn početkom novembra.

Glasanje će se baviti time da li će Kan, izraelski javni emiter i član EBU, učestvovati.

„Da bi Izrael bii isključen potrebna je apsolutna većina glasova“, rekao je Gudman.

Neke zemlje, uključujući Irsku, Holandiju, Sloveniju i Španiju, zapretile su da neće učestvovati na Pesmi Evrovizije ako Izrael ne bude isključen iz takmičenja zbog rata u Gazi.

Evrovizija već reagovala 2024.

Iako je izbor za Pesmu Evrovizije prevashodno takmičenje u kojem izvođači takmiče se pod svojim nacionalnim zastavama sa ciljem da budu kontinentalni šampioni pop muzike, to je takođe i mesto političkih borbi i regionalnih rivalstava.

Godine 2024, organizatori su tražili od Izraela da promeni tekst svoje pesme, prvobitno nazvane „Oktobarska kiša“, očigledno referišući na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je poginulo oko 1200 Izraelaca. Pesma je preimenovana u „Uragan“, a izraelskom pevaču Edenu Golanu je dozvoljeno da ostane u takmičenju.

„Ovo je jedna od najvećih kriza sa kojima se Evrovizija ikada suočila jer ima potencijal da zaista učvrsti podelu unutar organizacije“, rekao je Din Vuletić, stručnjak za istoriju Evrovizije.

„Ako imamo dva bloka, jedan koji preti bojkotom i drugi koji ostaje nepokolebljiv u svojoj podršci Izraelu, onda je ovo potencijalno najozbiljnija kriza sa kojom se takmičenje suočilo“, rekao je on.

Nemačka i Austrija su podržale učešće Izraela. Drugi nacionalni emiteri, uključujući Bi-Bi-Si, još nisu doneli odluku.

Nikada nije bilo tako jakih podela unutar EBU

Vuletić je podsetio na prethodna isključenja: bivše Jugoslavije početkom 1990-ih – zbog sankcija UN dok je besneo rat na Balkanu, i nedavna isključenja Belorusije 2021. godine zbog suzbijanja medijskih sloboda i Rusije 2022. godine zbog njenog rata u Ukrajini.

„U oba slučaja nismo videli tako jake podele unutar EBU“, rekao je Vuletić o slučajevima Belorusije i Rusije.

Kan, izraelski emiter, objavio je u četvrtak na Iksu da se nada da će takmičenje „nastaviti da održava svoj kulturni i nepolitički identitet“.

Prethodne, austrijska ministarka spoljnih poslova Beate Majni-Rajzinger izrazila je zabrinutost zbog toga što neke zemlje razmatraju bojkot takmičenja u Beču 2026. godine, insistirajući da takmičenje „nije instrument za sankcije“.

Ona je na Iksu napisala da je pisala evropskim kolegama i apelovala da zajedno pronađu načine da „poboljšaju situaciju u Izraelu i Gazi“.

Takmičenje za Pesmu Evrovizije 2026. održaće se u maju u Beču. Pobednik ove godine u Bazelu, u Švajcarskoj, bio je austrijski predstavnik JJ sa pesmom „Wasted Love“.

Izvor: AP