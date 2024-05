Bivši američki predsednik i republikanski predsednički kandidat Donald Tramp više puta je izviždan dok se obraćao na Nacionalnoj konvenciji Libertarijanske partije, a okupljeni su mu uputili i uvrede i osudili njegovu politika protiv koronavirusa.

To je bio redak slučaj da se Tramp suočio sa otvoreno neprijateljskim skupom jer je navikao da se obraća na skupovima na kojima dobija veliku podršku, prenosi AP.

Tramp je pohvalio okupljene na konvenciji kao „velike pobornike slobode“ i nazvao američkog predsednika Džozefa Bajdena „tiraninom“ i „najgorim predsednikom u istoriji SAD“, na šta su pojedinci iz publike uzvratili uzvicima „To si ti“, navodi agencija.

The “hypocrite” chants were so loud Trump had to stop speaking. pic.twitter.com/Lj2biRnkkr

— James Singer (@Jemsinger) May 26, 2024