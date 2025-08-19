Američki predsednik Donald Tramp je istakao da su Francuska, Nemačka i Velika Britanija među onima koji „žele da imaju vojnike na terenu“

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u utorak da američki vojnici sigurno neće biti poslati u Ukrajinu kao deo bezbednosnih garancija, o kojima se razgovaralo u ponedeljak u Vašingtonu.

„SAD neće imati vojnike na terenu kao deo bezbednosne garancije za Ukrajinu, imate moje uveravanje, a ja sam predsednik. Samo pokušavam da sprečim da se ljudi ubijaju“, rekao je Tramp televiziji Foks njuz.

Na pitanje kako bi mogle izgledati bezbednosne garancije za Ukrajinu, Tramp je istakao da su Francuska, Nemačka i Velika Britanija među onima koji „žele da imaju vojnike na terenu“ i dodao da veruje da to neće biti problem.

„Nadam se da će Zelenski uraditi ono što mora“

Govoreći o mogućem sastanku ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, Tramp je kazao „da se nada da će Zelenski uraditi ono što mora“ i naglasio da „će morati da bude fleksibilan u pregovorima“.

Istakao je da ne bi rekao da će Zelenski i Putin ikada biti „najbolji prijatelji“, ali da su oni ti koji će „morati da donose odluke“.

Komentarišući sastanak sa evropskim liderima u ponedeljak, Tramp je rekao da je reč o „dobrim ljudima koji žele da okončaju rat“, koji je njima mnogo bliži nego Americi.

„Za njih je to drugačija stvar nego za nas, zbog čega su, kada je u pitanju bezbednost, spremni da pošalju ljude na teren“, rekao je Tramp.

„Zahtev Ukrajine bio je veoma uvredljiv za Rusiju“

Naglasio je da je spreman da im pomogne u aspektima bezbednosti, na primer kroz vazdušnu podršku, ali je još jednom ponovio da pridruživanje NATO savezu ne može biti ključ bezbednosti na koji se Ukrajina oslanja.

Na pitanje da li se u ponedeljak u Beloj kući razgovaralo o sporazumima o razmeni teritorija, Tramp nije direktno odgovorio, već je rekao da će „Ukrajina vratiti svoj život i dobiće mnogo zemlje“.

„Ali ovo je rat, a Rusija je moćna vojna sila, sviđalo se to ljudima ili ne“, rekao je.

Tramp je istakao da je Rusija „bila u pravu“ kada se protivila članstvu Ukrajine u NATO i istakao da nikada „ne želimo protivnika na našoj granici“. „Zbog toga je zahtev Ukrajine bio je veoma uvredljiv za Rusiju“, rekao je Tramp.