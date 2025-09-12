Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka neko „vrlo blizak njemu izdao"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sugerisao je svojom izjavom za Foks njuz da je pritvoren osumnjičeni u vezi sa ubistvom njegovog saradnika Čarlija Kirka.

„Mislim, sa visokim stepenom sigurnosti, da ga imamo u pritvoru“, rekao je Tramp tokom gostovanja na Foks njuzu.

Tramp nije otkrio identitet osumnjičenog, ali su izvori bliski istrazi za Rojters rekli da je reč o Tajler Robinsonu (22).

Tramp je rekao da osumnjičenog neko „vrlo blizak njemu izdao“ i da će više detalja biti objavljeno tokom dana, prenosi CNN.

„U suštini, neko ko mu je bio veoma blizak prijavio ga je“, rekao je Tramp u petak ujutru u emisiji „Foks end frends“.

„To se dešava kada imate neke od onih dobrih snimaka“, dodao je Tramp misleći na jasnije fotografije osumnjičenog koje je FBI objavio u četvrtak.

Tramp je rekao da je dojavljivač bio „osoba povezana sa organima reda, ali i čovek vere. Sveštenik.“

Trampova izjava dolazi nakon dvodnevne potrage za osumnjičenim, u kojoj su vlasti u sredu, 10. septembra ispitale i pustile dve osobe u vezi sa ubistvom Čarlija Kirka.

Potraga je potom nastavljena, a američki Federalni istražni biro (FBI) je objavio fotografija osobe za koju se veruje da je povezana sa ubistvom Kirka.

Veruje se da je strelac jednom pucao sa obližnjeg krova u „ciljanom napadu“ na Kirka, prema podacima Odeljenja za javnu bezbednost Jute, koje vodi istragu zajedno sa FBI-jem.

Osumnjičeni nije bio student Univerziteta Juta

Guverner Jute Spenser Koks rekao je da se veruje da je osumnjičeni delovao sam.

Na pitanje novinara da li vlasti veruju da je Tajler Robinson delovao sam, Koks je rekao: „Da, ali istraga je u toku.“

„Trenutno nemamo nikakve informacije koje bi dovele do dodatnih hapšenja“, rekao je Koks.

On je naveo i da osumnjičeni Robinson nije bio student na Univerzitetu Juta Vali, gde je Čarli Kirk ubijen iz vatrenog oružja.

„Živeo je dugo vremena, sa svojom porodicom u okrugu Vašington“, rekao je Koks.

„Prebijanje radikalnih levičarskih ludaka“

Tramp rekao je da nakon ubistva „američkog patriote“ Kirka, „radikalni levičarski ludaci jednostavno moraju da budu prebijeni“.

„Moramo biti hrabri u životu. I imamo sjajnu zemlju. Imamo radikalne levičarske ludake i jednostavno ih moramo prebiti“, rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće, odgovarajući na pitanje da li ima poruku za konzervativce koji bi mogli da se osećaju kao da su mete radikalnih grupa, preneo je Politiko.

On je pozvao svoje pristalice da slede „nenasilni put kao odgovor na pucnjavu“.

„Kirk je bio zagovornik nenasilja. Voleo bih da vidim da ljudi tako reaguju“, naveo je Tramp.

Nakon pucnjave Tramp je snimio obraćanje iz Ovalnog kabineta i objavio ga na društvenim mrežama, gde je hvalio Kirka i okrivio „radikalnu levicu“ za njegovu smrt.

„Imamo radikalnu levičarsku grupu ludaka. Jednostavno apsolutne ludake. I rešiћemo taj problem“, izjavio je Tramp.