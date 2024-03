Pre nego što je uhapšeno 11 osumnjičenih za umešanost u teroristički napad u koncertnoj sali „Krokus siti hol“ u Moskvi, poslanik u ruskoj Dumi Aleksander Činštejin na Telgramu je napisao da su ruske bezbednosne nage u regionu Brjansk bile zaustavile auto sa četiri putnika koji su pokušali da pobegnu. Ruski mediji izveštavaju da je došlo do razmene vatre i da se auto tokom potere prevrnuo.

Foto: Alexander Avilov/Moscow News Agency via AP Pripadnici ruske Nacionalne garde „češljaju“ teren / Foto: Alexander Avilov/Moscow News Agency via AP

Navodno je policija uspela da uhapsi jednog od njih, dok su ostali pobegli u šumu. Nešto kasnije uhvatili su i drugog osumnjičenog. U zaustavljenom renou pronađeno je ručno oružje, šaržer za automatsku pušku AKM i pasoši državljana Tadžkistana.

Ruski mediji prikazali su fotografiju jednog osumnjičenog za teroristički napad, navodno se radi o 19-godišnjem stanovniku glavnog grada Tadžkistana Dušanbea koji je ranjen i prevezen u bolnicu.

Najmanje 90 ubijenih i 145 ranjenih i povređenih

Ruski istražni komitet saopštio je jutros da je 90 ljudi ubijeno i 145 povređeno u terorističkom napadu u koncertnoj dvorani „Krokus siti hol“ u Moskvi, a strahuje da će broj žrtava biti veći.

U bolnicama je zadržano 107 osoba, od kojih je oko 60 u teškom stanju. Među hospitalizovanima je i nekoliko dece – najnoviji su podaci Ministarstva zdravlja, prenosi jutros TASS.

Ruski ministar zdravlja Mihail Muraško rekao je da je tokom noći završen glavni rad na pružanju hitne pomoći žrtvama terorističkog napada, te da lekari sada stabilizuju stanje pacijenata i nastavljaju rad sa onima čije je stanje procenjeno kao najteže.

Istražitelji, kriminolozi i drugi stručnjaci Istražnog komiteta, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Federalnom službom bezbednosti, nastavljaju istražne radnje na licu mesta. Fizički dokazi, uključujući oružje i municiju, zaplenjeni su na mestu zločina, naložena su i obavljena sva neophodna ispitivanja, uključujući genetske, balističke testove i uzimanje otisaka prstiju, saopštio je ruski Istražni komitet, dodajući da se ispituju i tela žrtava.

Istražitelji proučavaju i snimke sa kamera za video nadzor.

Napad je počeo oko 20 sati po lokalnom vremenu, uoči koncerta rok grupe Piknik, kada su najmanje tri maskirana napadača otvorila vatru iz automatskog oružja, a potom, kako se pretpostavlja, aktivirala i eksplozivne naprave koje su dovele do požara.

Odgovornost preuzeo ISIS

Odgovornost je, prema navodima zapadnih medija, preuzela jedna od frakcija Islamske države, ali to nije potvrđeno u Moskvi.

Američke vlasti saopštile su, na osnovu podataka obaveštajnih službi, da je reč o frakciji ISIS-K, koja je bazirana u Avganistanu. Kontraobaveštajni analitičar Kolin Klark izjavio je da ISIS-K smatra da Kremlj “ima muslimansku krv na rukama”, nakon ruskih intervencija u Avganistanu, Čečeniji i Siriji, preneo je „Njujork tajms“.

Požar u „Krokus siti holu“ lokalizovan je oko jedan sat posle ponoći po moskovskom vremenu, a oko 7 sati jutros povučeni su helikopteri koji su bili uključeni u gašenje požara.

Tok događaja

U petak oko 20.30 časova u koncertnoj sali Krokus siti hol na Moskvi izbila je panika. Pred koncert ruskog benda Piknik začuli su se pucnji i eksplozija. Izbio je požar.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz sale na kome se čuje uzbuđen glas jednog muškarca koji govori: „Pucaju. Pucaju iz mitraljeza. Neki ljudi pucaju“.

Nakon prve, čula se i druga eksplozija, javile su ruske agencije, a prenosi Rojters. Izbio je požar. Deo krova dvorane se srušio.

Pretpostavljalo se da je „do pet osoba u maskirnim odelima“ otvorilo vatru, prenela je agencija Interfaks.

„U salu su upali ljudi u kamuflažnoj uniformi, najmanje trojica, otvorili su vatru iz automatskog oružja. Ima ranjenih“, naveo je reporter Sputnjika.

Prema njegovim rečima, nakon toga su bacili granatu ili zapaljivu bombu usled čega je izbio požar.

Krvavi bilans

Kasnije se saznaje da su maskirani napadači otvorili vatru uoči. FSB je uskoro saopštio da je prema prvim podacima poginulo najmanje 40 osoba, da je više od 100 povređenih i da među njima ima i dece.

Bilans u subotu ujutru: najmanje 60 mrtvih i preko 145 ranjenih i povređenih.

Nekoliko sati nakon napada odgovornost je preuzela Islamska država, preneli su zapadni mediji. Moskva, međutim, ne želi još uvek da isključi ni umešanost Ukrajine u atentat.

Ukrajina je saopštila da „nema nikakve veze“ sa napadom.

