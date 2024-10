U Ankari je odjeknula eksplozija u blizini zgrade turske korporacije TUSAS, proizvođača vojnih aviona i svemirske opreme, a razlozi još nisu jasni, javila je u sredu agencija IHA.

Turske vlasti objavile su da je izvršen teroristički napad na sedište proizvođača vojnih aviona i svemirske opreme u blizini Ankare, dok su mediji izvestili o snažnoj eksploziji i prikazali snimke razmene vatre, javlja Rojters.

„Izveden je teroristički napad na objekte TUSAS-a u Kahramankazanu u Ankari. Nažalost, imamo povređene i stradale ljude“, objavio je turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja na društvenoj mreži X.

Turski ministar unutarašnjih poslova rekao je da je veliki broj mrtvih i ranjenih, kako prenosi Al Jazeera.

Lokalni mediji javljaju da su se eksplozija i pucnjava dogodili ispred sedišta TUSAS-a, koji je udaljen oko 40 kilometara od Ankare.

Zasad se ne zna ko bi mogao stajati iza napada. Kurdski militanti, Islamska država i levičarski ekstremisti u prošlosti su izvodili napade na mete u Turskoj.

❯ #BREAKING | 🇹🇷 LIVE-VIDEOS the first moments of the explosion in Ankara

❯ #Ankara | 2 people carried out the attack, one of them blew himself up, and the other clashed with security forces.

Gunfire ongoing.

🔘TM LIVE | BREAKING NEWS pic.twitter.com/KiiCoXAqun

— Truth Media (@TruthMediaUS) October 23, 2024