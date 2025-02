Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napustio je Belu kuću nakon verbalnog sukoba s američkim predsednikom Donaldom Trampom koji ga je optužio da je nezahvalan i da nema poštovanja prema Sjedinjenim Državama, javlja Rojters.

Zvaničnik Bele kuće objavio je i da je otkazana konferencija za medije dvojice predsednika na kojoj je bilo predviđeno da potpišu ugovor o korišćenju retkih minerala.

I Tramp i potpredsednik Džej Di Vens optužili su Zelenskog da je nezahvalan na trogodišnjoj američkoj podršci Ukrajini.

„Ono što radite je nepoštovanje zemlje – ove zemlje koja vas je podržala mnogo više nego što je mnogo ljudi mislilo da je trebalo“, rekao je Tramp na sastanku.

Potpredsednik Džej Di Vens je intervenisao tvrdnjom da Zelenski ne poštuje Trampa jer je u Ovalni kabinet došao da se prepire, s čim se Tramp saglasio.

Zelenski je odvratio: „Imam puno poštovanje prema vašoj zemlji“.

Kriveći Zelenskog da nije pokazao dovoljno zahvalnosti za američku podršku, Tramp i njegov potpredsednik Vens su optužili ukrajinskog predsednika da stoji na putu mirovnom sporazumu.

„Trenutno nisi baš u dobroj poziciji“, rekao je Tramp. „Kockate se s Trećim svetskim ratom“.

Američki predsednik je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon sastanka objavio da Zelenski „nije spreman za mir ako je Amerika uključena“.

„Utvrdio sam da predsednik Zelenski nije spreman za mir ako je Amerika uključena jer smatra da mu naša uključenost daje veliku prednost u pregovorima. Ne želim prednost, želim MIR. Nije pokazao poštovanje za Sjedinjene Američke Države u njihovom cenjenom Ovalnom uredu. Može se vratiti kada bude spreman za mir“, poručio je Tramp.

Nakon što je napustio Belu kuću bez potpisivanja sporazuma o mineralima, Zelenski se na društvenim mrežama zahvalio američkom narodu na gostoprimstvu.

„Hvala ti, Ameriko, hvala ti na podršci, hvala ti na ovoj poseti. Zahvaljujem se predsedniku, Kongresu i američkom narodu. Ukrajini je potreban pravedan i trajni mir i mi radimo na tome“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks (X).

