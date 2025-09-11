Dogovor sa Rusijom je prekršio pravila EU o javnim nabavkama, presudio je sud u Luksemburgu po žalbi Austrije

Mađarska ne može da finansira izgradnju dva nova reaktora u elektrani Pakš-2 jer je ugovor za taj projekat dodeljen mimo procedura za javne nabavke EU, objavio je u četvrtak Sud pravde Evropske unije u Luksemburgu.

Evropska komisija je u martu 2017. dala dozvolu za investiciju u reaktore, koja bi došla od mađarske države. Budimpešta je onda poverila izgradnju ruskoj kompaniji „Nižnji Novgorod Inženjering“, a Moskva je obezbedila državni zajam za finansiranje projekta, piše Raša tudej.

Austrija je onda uložila žalbu na odluku Brisela pred Opštim sudom EU, koja je odbijena u novembru 2022. Beč se potom obratio sudu u Luksemburgu.

„Komisija je trebalo da proveri da li je dodela ugovora za izgradnju dva nova reaktora ruskom preduzeću saglasna sa pravilima EU o javnim nabavkama“, navodi se u današnjoj presudi.

Sud u Luksemburgu dalje navodi da je nebitno što je Evropska komisija pre davanja odobrenja 2017. već zaključila da je Mađarska postupila ispravno što se tiče pravila o javnim nabavkama, jer ta odluka „ne omogućava uvid u specifične razloge koji su doveli do tog zaključka“.

Mađarski ministar za evropska pitanja Janoš Boka posle presude je izjavio da će se izgradnja nastaviti po trenutnom rasporedu, jer sud nije utvrdio da Mađarska krši evropsko pravo, prenosi RIA Novosti.

Po dogovoru o izgradnji novih reaktora, Rusija je obećala Mađarskoj zajam od 10 milijardi evra, dok Budimpešta treba da obezbedi dodatnih dve i po milijarde da namiri ukupne troškove projekta.

Licenca za izgradnju je već izdata i potvrđuje da energetski blokovi VVER-1200 ispunjavaju najstrože međunarodne i evropske bezbednosne uslove.

Radovi su trebali da počnu u martu, ali su odgođeni zbog američkih sankcija, koje su u međuvremenu otklonjene. Generalni direktor „Rosatoma“ Aleksej Lihačov je prošlog meseca izjavio da bi izgradnja prvog bloka Pakš-2 u Mađarskoj mogla početi u novembru.

Izvor: Raša tudej