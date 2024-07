U videu koji kruži TikTok-om, nasmejana Kamala Haris igra na ulici okružena decom školskog uzrasta. U narednom kadru slika se menja – na njoj se nalazi Donald Tramp sa ozloglašenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. U pozadini se čuju stihovi repera Kendrika Lamara.

U prvih sedam dana otkako je Džo Bajden istupio iz trke za novi mandat u Beloj kući, a potpredsednica Sjedinjinih Američkih Država Kamala Haris postala najverovatniji izbor za demokratskog predsedničkog kandidata, internet je eksplodirao.

Na platformama kao što su TikTok i Iks, mladi kreiraju i dele „mimove“ potpredsednice, dodajući boje i elektro-ritmove, spajajući ih sa drugim nišnim referencama iz popularne kulture.

I am not exaggerating in the slightest when I say we need to crowdfund this video into 30 second TV spots. Incredible.pic.twitter.com/7mxDXNqNdp — Jeremiah Johnson 🌐 (@JeremiahDJohns) July 21, 2024

Stratezi Demokratske stranke kažu da su pozitivni mimovi deo novog, mladog entuzijastičnog talasa, koji Bajden, najstariji kandidat neke od dve glavne stranke u američkoj istoriji, nije uspeo da probudi.

Sada je situacija nešto drugačija. Povlačenjem Bajdena, Tramp je preuzeo neslavnu poziciju najstarijeg kandidata u istoriji SAD-a, a Kamala Haris bi mogla da privuče glasove mlađe generacije. Pomalo ironično, s obzirom na to da i potpredsednica Amerike ima 60 godina i da se ne nalazi baš u „cvetu mladosti“.

Zašto su mladi glasači važni

Prema anketi koju su sproveli Njujork tajms i Sijena koledž nakon što je Bajden odustao, Donald Tramp je bio ispred Kamale Haris sa 48 prema 47 odsto ukupne podrške. Ali, među uzorkom birača starosti između 18 i 29 godina, Haris je ta koja vodi – sa 59 prema 38 odsto.

I Anketa Aksiosa sprovedena u isto vreme pokazala je da se Haris bolje kotira nego Bajden među biračima starosti od 18 do 34 godine. Ona u toj demografskoj grupi ima oko 60 odsto podrške, naspram 53 odsto, koliko je uživao aktuelni predsednik.

Ovi brojevi vraćaju demokrate u igru u kojoj je u jednom trenutku, činilo se, pobednik bio unapred poznat. Nakon atentata na Donalda Trampa, delovalo je da ne postoji niko ko bi mogao da spreči 45. američkog predsednika da se vrati u Belu kuću. Niko, a posebno ne 81-godišnji, klimavi Džo Bajden sa svojim gafovima, čija je podrška slabila čak i među demokratskim glasačima.

Bajdenovu pobedu na izborima 2020. godine praktično je obezbedila visoka izlaznost birača mlađih od 30 godina koji su pretežno podržavali demokratskog kandidata, pre svega zato da Tramp ne bi ponovo ušao u Belu kuću. Ove godine ta podrška je oslabila – prvenstveno zbog njegovih godina i podrške Izraelu.

Ukoliko Kamala Haris i zvanično postane kandidatkinja demokrata – a svi su izgledi da će se to desiti, jer je dobila podršku i bivšeg predsednika Baraka Obame – prvi brojevi pokazuju da po svim parametrima stoji bolje od Bajdena. Analitičari smatraju da je Haris levlje orjentisana od Bajdena po nekim ključnim političkim pitanjima koja privlače mlade birače, kao što su klimatske promene, oprost studentskog duga i rat u Gazi.

„Brat summer“

Samo što se Bajden povukao iz predsedničke trke i izrazio podršku kandidaturi Kamale Haris, ljudi koji vode kampanju demokratskog kandidata počeli su neumorno da rade. Ime zvaničnih naloga kampanje promenjeno je u Kamala HQ, a administratori su se potpuno priklonili načinu komunikacije generacije Z. Baner Kamala HQ Iks profila je „pozeleneo“ – poput novog albuma britanske pevačice Charli XCX „Brat“, koji mnogi smatraju albumom leta. Upravo su pesme sa ovog albuma obeležile prvih nekoliko dana Kamaline kampanje.

Neki od najpopularnijih mimova opisuju Haris kao „brat“, što se na prvi pogled čini uvredom, jer ova reč u doslovnom prevodu na srpski jezik znači „derište“. Međutim, u ovom kontekstu reč se upotrebljava drugačije – daleko od uvrede, Charli XCX kaže da se ona odnosi na „devojku koja je bezbrižna i voli da se zabavlja”, dok mlade devojke širom sveta uzbuđeno govore o svom „brat letu“. I sama pevačica je na svom Iks profilu izrazila podršku Kamali, pokrenuvši novu lavinu video snimaka uz oduševljenje fanova.

Kandidati su u prošlosti pokušavali da pridobiju glasače iz generacije Z koristeći mimove – često bez uspeha. Mlađim generacijama je i dalje neprijatno kada se sete rečenice Hilari Klinton „Pokemon go to the polls“ iz 2016. godine, koja se odnosila na viralnu mobilnu igru Pokemon Go. Čak i u ovom izbornom ciklusu, Bajdenova promocija mimova kreiranih za njegovu kampanju bila je uglavnom kritikovana kao neprijatna i čak kao povlađivanje mladim glasačima.

Foto: Printscreen Društvene mreže Kamaline kampanje osvanule u bojama albuma „brat“ Charli XCX

„Mislite da ste pali sa kokosovog drveta?“

Šta je ovog puta drugačije? Kampanja Kamale Haris delom je iskoristila omiljeni humoristički alat generacije Z – samopodcenjivanje. Umesto da se drži onoga što čini da izgleda dobro, Haris je preuzela rizik i lansirala viralni mim koji je prvobitno nastao kako bi je ismejao. U sada već čuvenom „kokosovom govoru“ iz maja prošle godine, Haris je govorila o razmišljanju na zajednički, a ne na individualni način, pre nego što je podelila anegdotu o svojoj majci.

„Ponekad bi nas kritikovala i rekla bi nam: ‘Ne znam šta nije u redu sa vama mladima. Mislite da ste samo pali sa kokosovog drveta? Postojite u kontekstu svega u čemu živite i onoga što je bilo pre vas“, rekla je Haris uz smeh.

why did I stay up till 3am making a von dutch brat coconut tree edit featuring kamala harris and why can’t I stop watching it on repeat pic.twitter.com/hqcmerD1Pb — ryan (@ryanlong03) July 3, 2024

Snimak su prvobitno podelili republikanci, u pokušaju da diskredituju potpredsednicu SAD-a. I delimično je uspelo – mnogi su kritikovali govor i pravili šale o Haris, govoreći da zvuči „pijano“ ili da „priča besmislice“. Nakon što se u nedelju Bajden povukao iz trke, termin „kokosovo drvo“ ponovo je postao relevantan, čineći Kamalu potencijalnom metom novog talasa napada.

Umesto toga, ona je preuzela snimak i učinila ga svojim oružjem. Guverner Kolorada, Džared Polis, tvitovao je kokos, palmu i američku zastavu u nedelju kako bi izrazio svoju podršku. Anderson Klejton, predsednik Demokratske stranke Severne Karoline, entuzijastično je objavio: „Svi smo pali sa kokosovog drveta danas u salu punu demokrata!“

Guverner Ilinoisa, Dž.B. Pritzker, koji je smatran jednim od rivala Haris za nominaciju nakon što je Bajden odustao – i koji bi mogao postati njen potpredsednički kandidat – pokazao je svoju podršku Haris u ponedeljak, pitajući: „Mislite da sam samo pao sa kokosovog drveta?“

Jesu li „mimovi“ karta do Bele kuće

Da li će svi ovi mimovi uspeti da pridobiju generaciju Z? Erik Dahan, izvršni direktor i suosnivač kompanije za marketing influensera Open Influence, rekao je za „Fortune“ da mimovi mogu biti „glavno oružje u politici“.

„S obzirom na to da Amerikanci značajan deo svojih vesti dobijaju sa društvenih mreža, mimovi predstavljaju savršen mehanizam za isporuku informacija u malim zalogajima“, rekao je Dahan.

Već postoje određeni dokazi da bi onlajn entuzijazam mogao da se prevede u konkretnu podršku.

U 48 sati nakon što se Bajden povukao iz trke, Vote.org , neprofitna organizacija za registraciju birača, saopštila je da je registrovala 40.000 novih birača, od kojih je 83 procenta bilo u starosnoj grupi od 18 do 34 godine.

Politička zagovaračka grupa generacije Z, Voters of Tomorrow, rekla je da je zabeležila više prijava novih članova otkako je Haris započela svoju kampanju nego u prethodna dva meseca zajedno, a njen politički akcioni komitet imao je najbolji dan prikupljanja sredstava u svojoj istoriji u nedelju, prikupivši skoro 125.000 dolara od donatora iz naroda.

„Taj novac koji pristiže je velika stvar. Košta nas oko 4,77 dolara da registrujemo jednog birača, tako da je to mnogo novih mladih birača koje možemo da registrujemo“, rekla je Marijana Pekora, direktorka komunikacija organizacije Voters of Tomorrow.

I Kamala Haris donosi novac Demokratskoj stranci – u prvoj nedelji njene kampanje, čak 200 miliona dolara donacija pristiglo je demokratama.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

Tramp i dalje kralj društvenih mreža

Na krilima ogromne podrške na društvenim mrežama, potpredsednica Sjedinjenih Američkih Država napravila je sopstveni TikTok nalog, na kome već ima gotovo tri milona pratilaca. Međutim, to je i dalje malo u poređenju sa Donaldom Trampom, koji ima tri puta više pratilaca na ovoj društvenoj mreži.

Iako je Tramp do sada objavio samo šest TikTok videa, njihova gledanost se kreće od 3 miliona do 164 miliona, što je daleko iznad proseka od oko 15 miliona pregleda koje za sada ima Kamala Haris.

Na koncu, Kamala Haris ima dobar startni momentum, ali Donald Tramp je i dalje favorit u izbornoj trci. Zbog toga potpredsednica SAD-a želi da načini naredni korak u svojoj kampanji, a to je, naravno, debata sa Donaldom Trampom. Ipak, iako je naredna debata zakazana za 10. septembar, Tramp je izjavio da neće debatovati sa Harisovom dok ne bude zvanično potvrđena kao predsednički kandidat Demokratske stranke, što su pristalice demokrata protumačile kao strah republikanskog kandidata jer je Kamala Haris zahtevniji sagovornik od 81-godišnjeg Bajdena.

Ali, kako se očekuje da će demokrate zvanično potvrditi kandidaturu Harisove na konvenciji 7. avgusta, izvesno je da će debate biti. Nakon toga, kandidatima će ostati manje od dva meseca da obezbede četvorogodišnju rezidenciju u Beloj kući. Jedno je sigurno – rezultat je mnogo neizvesniji sada kada su se demokrate vratile u trku.