Samo nekoliko sati nakon što je bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država preživeo atentat, majice sa krvavim likom Donalda Trampa, prkosno podignute pesnice, pojavljuju se na internetu i u prodavnicama.

Pucnjava na mitingu republikanskog kandidata u Pensilvaniji u subotu rezultirala je smrću jednog gledaoca i teškim povredama još dvoje. Tramp je pogođen u desno uho, a napadač, dvadesetogodišnji Tomas Metju Kruks, odmah je ubijen od strane Tajne službe SAD.

„Sve dok me svi podjednako mrze, dobro radim svoj posao“

Nakon što je pogođen, Tramp se uspravio i, krvavog lica, podigao pesnicu visoko u vazduh – fotografija koja će brzo obići svet i, već je sada jasno, ostati upamćena u istoriji. Momenat je zabeležio fotograf Evan Vuči, član tima Asošijejted presa koji je 2021. osvojio Pulicerovu nagradu za izveštavanje o protestima koji su 2020. buknuli u SAD nakon ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda.

„To je trenutak u istoriji koji moraš dokumentovati, zar ne?“ rekao je Vuči za Dejli bist kasno u subotu, nekoliko sati nakon što je zabeležio istorijske fotografije.

„Kao fotograf, moraš, moraš biti tamo. Ne mogu pisati o tome kasnije. Ne mogu se vratiti u prošlost i ponovo snimiti. Dakle, moraš da radiš svoj posao“. Pitanja sopstvene bezbednosti? Nisu ga brinula. Misli o okolini? Bile su nevažne u tom trenutku. Sve što ga je zanimalo, rekao je, bilo je kakvi su uslovi za dokumentovanje istorije.

Vučija ne brine diskusija oko političkog značaja njegovih fotografija, koje su komentatori na internetu istakli kao snimak krvavog Trampa koji pokazuje snagu – bukvalno, stežući pesnicu – što bi moglo pomoći u njegovoj predizbornoj kampanji.

„Živim od slikanja politike. Ljudi će raspravljati o svakoj fotografiji koju napravim. Posvetio sam život nečemu što polarizuje naše društvo, tako da bez obzira šta radim, ljudi će to ili mrzeti ili voleti. Sve dok me svi podjednako mrze, dobro radim svoj posao“, rekao je fotograf kroz smeh.

I veštačka inteligencija razume značaj fotografije

A da će fotografija Trampa kao čoveka koji je preživeo atentat pomoći u njegovoj kampanji, jasno je i laicima. Hteli smo da pitamo stručnjaka za politički marketing koliki je značaj ove fotografije u Trampovoj izbornoj kampanji, ali je nedelja i sredina jula – pa smo se upitali: šta bi nam o tome rekla veštačka inteligencija? Čak i Chat GPT zna ponešto o tome šta fotografija Trampa sa krvavim licem, nastala usled pokušaja atentata, znači za predstojeće izbore.

„To je presudni trenutak u političkoj ikonografiji. Takva slika, na kojoj on odmah podiže ruku kao pobednik, pokazujući pobedu u trenutku kada mu je život bio ugrožen, odmah postaje simbol i žrtve i otpornosti. To može da galvanizuje njegove pristalice i humanizuje ga za one koji su ga ranije negativno posmatrali. Fotografija dominira vestima, menja javni diskurs i značajno uticala na političke narative. Prikazivanje ovog događaja zahteva pažljivo upravljanje kako bi se balansirali emocionalni i politički efekti, osiguravajući da se koristi za podsticanje jedinstva i refleksije, a ne produbljivanje podela“, kaže nam četbot.

Uskoro u vašoj lokalnoj prodavnici

Trampove pristalice već pokušavaju da iskoriste pokušaj atentata kako bi pridobile podršku za njegovu ponovnu kandidaturu – i usput malo zarade.

„HodgeTwins“, kreator sadržaja, reklamirao je na platformi Iks majice sa fotografijom Trampa uz poruku „Borba! Borba! Borba!” i obećao da „100% profita od ove majice ide za Trampovu kampanju.”

Druga promotivna slika prikazuje muškarca koji nosi majicu sa porukom: „Pucnjava me čini jačim”. Još jedna poruka glasi „Nikada neću stati“.

100% of profits from this shirt go to Trump’s campaignhttps://t.co/AUeoyZ6XPT pic.twitter.com/eS18aZNl2o — Hodgetwins (@hodgetwins) July 13, 2024

„Caffeine & Kaspa“, korisnik koji sebe opisuje kao „Tesla fana” i „kripto investitora” imao je još više proizvoda. „Trampova majica sa pesnicom u vazduhu! Takođe imamo šolje, nalepnice, bedževe i još mnogo toga!”, napisao je on na svom Iks profilu.

Trend nije ograničen samo na SAD i na Trampove pristalice. Još je zanimljivije što su majice sa motivom pucnjave uveliko na rafovima u Kini, kao i kod nekoliko onlajn kineskih prodavaca. Samo je pitanje vremena kada će slika Trampa kao pobednika biti zalepljena na proizvode širom planete.