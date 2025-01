Putnički avion sa najmanje 60 putnika srušio se prilikom sletanja na nacionalni aerodrom Ronald Regan u Vašingtonu. Prema informacijama, avion je prilikom pokušaja sletanja udario u vojni helikopter.

Mreža CBS je objavila da je 18 tela izvučeno iz reke.

Odmah nakon incidenta nacionalni aerodrom Regan zatvoren je zbog „hitne situacije“, saopštili su nadležni, a letovi su preusmereni na druge aerodrome.

Prema prvim informacijama, avion se srušio u reku Potomak, koja prolazi kroz Vašington.

„Putnički avion koji se srušio u reku Potomak u blizini Nacionalnog aerodroma Regan, sudario se u vazduhu sa helikopterom Sikorski H-60 dok je prilazio pisti“, navodi se u saopštenju Federalne uprave za vazduhoplovstvo.

Nesreća se dogodila oko 21 sat po lokalnom vremenu.

U pitanju je let 5342 kompanije „American Airlines“ i leteo je iz Vičite u Kanzasu.

Helikopteri sa spasiocima su potrazi za preživelima.

A plane and a helicopter collided mid-air near DCA airport in Washington DC. Initial reports indicate that the plane, AA5342, crashed into the Potomac River. Flight tracking data shows the plane did not reach the runway and was last recorded over the river. pic.twitter.com/08EMyJbmoL

— Art Network USA (@ArtNetworkUSA) January 30, 2025