Otvoren prolaz u baltimorsku luku

Tragedija mosta “Frensis Skot Ki” otkriva šta može da čeka one koji prelaze put od fizičkih radnika – sada obično iz Latinske Amerike – koji obavljaju teške i rizične poslove na saobraćajnicama do trenutka kada, vozeći velika američka kola, budu gledali na putevima one koji rade ono od čega su oni sami počeli