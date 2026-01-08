Ubistvo u Minesoti
Među 66 organizacija iz kojih je povlačenje najavio Donald Tramp su i dva Haška tribunala i Venecijanska komisija
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp doneo je odluku da se SAD povuče iz 66 međunarodnih organizacija, među kojima je i učešće u dva Haška tribunala i u Venecijanskoj komisiji, navedeno je u saopštenju Bele kuće.
SAD napuštaju Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale.
Sa sedištem u Hagu, ova struktura se bavi gonjenjem međunarodnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji tokom balkanskih ratova, kao i genocida u Ruandi, nakon što su glavni tribunali koji su istraživali ove zločine raspušteni.
Tramp je takođe putem memoranduma naložio da se SAD povuče iz Venecijanske komisije.
Zvanično poznata kao Evropska komisija za demokratiju kroz pravo, telo deluje pod pokroviteljstvom Saveta Evrope, ali je otvoreno i za neevropske države, pri čemu SAD imaju punopravno članstvo.
Venecijanska komisija izdaje stručna mišljenja o zakonodavstvu koje se tiče vladavine prava, ustavnog pravosuđa i ljudskih prava.
Memorandum naređuje svim izvršnim odeljenjima i agencijama SAD da prestanu da učestvuju i finansiraju 35 organizacija koje nisu u okviru Ujedinjenih nacija (UN), kao i 31 entitet UN „koji deluju suprotno nacionalnim interesima, bezbednosti, ekonomskom prosperitetu ili suverenitetu SAD”.
„Ova povlačenja će okončati finansiranje i učešće američkih poreskih obveznika u entitetima koji promovišu globalističke agende u odnosu na prioritete SAD ili koji se neefikasno ili neefikasno bave važnim pitanjima, tako da je novac američkih poreskih obveznika najbolje rasporediti na druge načine za podršku relevantnim misijama”, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da „predsednik Tramp okončava učešće SAD u međunarodnim organizacijama koje podrivaju nezavisnost Amerike i troše novac poreskih obveznika na neefikasne ili neprijateljske agende”.
„Mnoga od ovih tela promovišu radikalne klimatske politike, globalno upravljanje i ideološke programe koji su u suprotnosti sa suverenitetom i ekonomskom snagom SAD. Američki poreski obveznici su potrošili milijarde na ove organizacije sa malim zaradom, dok one često kritikuju politiku SAD, promovišu agende suprotne našim vrednostima ili rasipaju novac poreskih obveznika tvrdeći da se bave važnim pitanjima, ali ne postižući nikakve stvarne rezultate”, ističe se u saopštenju.
Bela kuća navodi da „izlaskom iz ovih organizacija, predsednik Tramp štedi novac poreskih obveznika i preusmerava resurse na prioritete ‘Amerika na prvom mestu’”.
