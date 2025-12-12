Ruska državna imovina u Evropi mogla bi da ostane trajno zamrznuta na osnovu pravnog mehanizma koji su odobrile zemlje članice Evropske unije. U to spadaju u 210 milijardi evra Centralne banke Rusije

Evropska unija je u četvrtak (11. decembar) „veoma jasnom većinom” odlučila da 210 milijardi evra Centralne banke Rusije ostane zamrznuto na računima u EU sve dok Moskva ne plati ratnu odštetu Ukrajini, saopštilo je dansko predsedništvo, preneo je „Politiko“.

Ta odluka ostaće na snazi sve dok „Rusija ne prekine svoj agresivni rat protiv Ukrajine i ne obezbedi joj reparacije”, stoji u tekstu koji su ambasadori EU većinski podržali.

U saopštenju se navodi da su ambasadori „usaglasili revidiranu verziju predloga po članu 122” i pokrenuli pisanu proceduru za formalno usvajanje odluke do petka u 17 časova.

Da bi to bilo usvojeno, iskorišćena je klauzula o vanrednom stanju, koja predviđa da odluke ne moraju da se donose jednoglasno, već kvalifikovanom većinom, s tim da se odluka potvrđuje na svakih šest meseci.

Na taj način zemlje koje su prijateljski naklonjene Kremlju ostaju bez mogućnosti da oslobode ruski novac glasanjem protiv obnavljanja sankcija.

„Seizmička” promena pravila zbog rata

Evropska unija je opravdala „seizmičku promenu pravila” obrazloženjem da bi vraćanje imovine Rusiji izazvalo haos u evropskoj ekonomiji i potencijalno podstaklo hibridne napade Kremlja širom bloka.

Zamrzavanje imovine „je mera koja je prikladna kako bi se izbegle dalje posledice neviđenih razmera na ekonomsku situaciju u Uniji izazvanu akcijama Rusije“, napisala je Komisija u obrazloženju.

U Briselu smatraju da će na ovaj način sprečiti mogućnost da ruski novac bude odmrznut u sklopu mirovnog sporazuma, što zagovara američki predsednik Donald Tramp.

Izvor: FoNet/Tanjug