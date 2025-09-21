Počeo je ovogodišnji Oktoberfest na kom će krigla piva koštati i više od 15 evra. Ipak, cena nikada nije sprečila goste da popiju milione litara ovog pića

Od 20. septembra do 5. oktobra na „Terezinoj livadi“ (Theresienwiese) u Minhenu održava se 190. Oktoberfest. Tokom naredne dve i po nedelje, očekuje se između šest i sedam miliona posetilaca. Većina će doći iz Nemačke, prvenstveno Bavarske.

Najveći broj gostiju iz inostranstva dolazi iz SAD, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Austrije, Poljske, Francuske, Švajcarske, Španije, Holandije, a poslednjih godina i iz Indije, piše Dojče vele (DW).

Rekord: krigla piva za 15 evra

Verovatno najvažnije pitanje svake godine glasi: koliko košta pivo? Za razliku od prošle godine, kada je „Maß“ (litar piva u krigli) koštao blizu 15 evra, cene su sada uglavnom iznad 15 evra. Najskuplje pivo je u „Münchner Stubn“ – 15,80 evra. Samo nekoliko objekata nudi kriglu od litra za manje od 15 evra.

Iako je bavarska prestonica Minhen organizator Oktoberfesta, cene pića dogovaraju ugostitelji. Da cene ne bi prešle granice normale, grad pažljivo prati razvoj cena. Bez obzira koliko je pivo skupo – svake godine se popije oko 7 miliona krigli piva.

Brojni posetioci uvek iznova pokušavaju da iznesu prazne krigle piva, kao suvenir, ali ih u tome sprečavaju redari: 2024. na izlazima je oduzeto 98.000 krigli, u ranijim godinama znatno više.

Foto: AP Photo/Matthias Schrader Scene sa prošlogodišnjeg Oktoberfesta

Festivalski šatori sa programima za svakoga

Na Oktoberfestu postoji 14 velikih festivalskih šatora i 21 mali šator. Veliki mogu da prime u proseku 6.000 ljudi, manji šatori primaju do 3.000.

Na manifestaciji „Oide Wiesn“ na raspolaganju su još tri dodatna šatora.

„Oide Wiesn“ je poseban prostor na Terezinoj livadi, gde je sve u tradicionalnom stilu. U tri festivalska šatora sviraju klasični limeni orkestri, a i vožnje u zabavnom parku su takođe klasične – ovde je sve malo mirnije.

Da bi se sačuvao karakter ovog malog dela Oktoberfesta, ulaz košta četiri evra. Inače je ulaz na Oktoberfest besplatan.

Do Terezine livade je jednostavno doći, najbolje u dirndlu ili kožnim pantalonama, i zabava može da počne. U velike festivalske šatore može da se uđe samo ako nisu pretrpani.

Mesto za stolom zato treba unapred rezervisati, na veb stranicama festivalskih šatora. Program u šatorima je raznolik – od tradicionalnog bavarskog do velike šlager-zabave. U većini šatora bendovi uživo sviraju, od najnovijih festivalskih hitova do rok klasika.

Koliko će se pojesti?

Gastronomija na Oktoberfestu prati društveni trend sa organskom hranom i regionalnim proizvodima. Tako se na sve više jelovnika nalaze vegetarijanska i čak veganska jela, kao što su čorba od slatkog krompira ili afričkog pasulja, bio-leblebije ili gulaš od džekfruta.

Međutim, najprodavanija jela ostaju klasična mesna jela. Prošle godine pojedeno je 125 volova i 70.000 svinjskih kolenica.

Apsolutni favorit je „Hendl“ (pečeno pile) – svake godine se pojede oko 500.000 komada.

Šta je sve među izgubljenim stvarima?

Svake godine se sakupi između 3.500 i 4.500 izgubljenih predmeta. Najčešće su to novčanici, mobilni telefoni, jakne, ključevi i naočare.

Često se zaboravljaju i torbe, rančevi i kišobrani – ali ima i veoma neobičnih stvari: 2024. je pronađeno 16 kožnih pantalona, lisice za ruke od lakog metala, štitnici za zube i nekoliko pari ženskih cipela.

Redovno se pronalaze i slušni aparati i proteze, a navodno su se poslednjih godina u birou za izgubljene stvari pojavili živi skakavac, sličan listu, od osam centimetara, pas i vikinška kaciga.

Foto: AP Photo/Matthias Schrader Scene sa prošlogodišnjeg Oktoberfesta

Funkcionalan bezbednosni koncept

Bezbednost je kod ovako velikih manifestacija najviši prioritet, i zato Oktoberfest svake godine radi na poboljšanju koncepta bezbednosti. To ceni i javnost.

Svi, bilo da su vatrogasci, policija, bolničari ili obezbeđenje, hvale smirenost posetiteljki i posetilaca. Kontrole na ulazima se prihvataju bez problema. Mnogi se zahvaljuju, jer se osećaju bezbedno na festivalu.

Prema podacima minhenske policije, broj krivičnih dela je 2024. opao za 25 procenata, a smanjeni su i slučajevi prekomernog opijanja među mladima. To se pripisuje efikasnom preventivnom radu na i oko Oktoberfesta.

Hitna pomoć je 2024. zabeležila smanjenje intervencija za 29 procenata.

Do 2028. klimatski neutralan

Još 2024. Oktoberfest se snažno založio za veću zaštitu životne sredine i klime, kao i za održivost. Od 2023. Oktoberfest se u potpunosti napaja zelenom električnom energijom. Pored toga na mnogim mestima voda iz mašina za pranje pivskih krigli ponovo se koristi u toaletima.

Sistem reciklaže postaje sve promišljeniji, posuđe za jednokratnu upotrebu od plastike je svedeno na minimum, a regionalni organski proizvodi imaju prednost. Grad je uveo sistem eko-poena za vlasnike štandova i radi na cilju da do 2028. Oktoberfest postane klimatski neutralna manifestacija.