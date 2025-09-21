Ubistvo Čarlija Kirka

19.септембар 2025. N. R.

Koketiranje sa fašizmom za mlade: Zašto je Čarli Kirk bio toliko uticajan

Ubistvo američkog influensera Čarlija Kirka, poster-boja desnice i Trampovog pokreta, teško je razumeti ako se ne razume koliki uticaj je taj mladi čovek ostvarivao kroz društvene mreže i svoju organizaciju. Svet je to u kojem se prepliću politika, algoritmi i zakulisni interesi.

Džimi Kimel i Donald Tramp

Cenzura u SAD

19.септембар 2025. T. S.

Ko se šalio, šalio se: Od sada Tramp odlučuje ko će da priča viceve

Nakon što je Džimi Kimel skinut sa programa ABC-ja zbog političkih komentara, Donald Tramp sugeriše oduzimanje licenci televizijama koje ga kritikuju. Ništa od ovoga se ne dešava slučajno, jer Tramp od povratka u Belu kuću najavljuje osvetnički pohod na kritičare. Ironično je, ipak, što su baš republikanci poznati po borbi za slobodu svakakvih govora