Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi eventualna odluka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da snabde Ukrajinu dugodometnim raketama „tomahavk“, koje bi mogle da ciljaju i mete duboko na ruskoj teritoriji, vodila ka uništenju odnosa Moskve i Vašingtona.

Američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je nedavno da Vašington razmatra ukrajinski zahtev da obezbedi rakete „tomahavk“, ali nije jasno da je odluka o tome doneta.

„To bi vodilo uništenju naših odnosa, ili bar pozitivnih trendova koji su pojavili u tim odnosima“, rekao je Putin danas u video snimku koji je emitovan na državnoj televiji, javlja Rojters.

Krstareće rakete „tomahavk“ imaju domet do 2.500 kilometara, što znači da bi Ukrajina mogla da gađa Kremlj i ceo evropski deo Rusije bi mogao da bude meta.

Putin je u ranije rekao da je nemoguće koristiti rakete „tomahavk“ protiv Rusije bez direktne participacije američkog vojnog osoblja, upozorivši da bi eventualno snabdevanje Ukrajine takvim raketama značilo „kvalitativno novu fazu eskalacije“ sukoba.

Manje od dva meseca nakon što se Putin sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na samitu na Aljasci, mir u Ukrajini se čini još daljim – dok ruske snage napreduju u Ukrajini, sve su češće optužbe da ruski dronovi ulaze u vazdušni prostor članica NATO, a sada i Vašington govori o direktnom učeščću u napadima duboko na teritoriji nuklearne sile Rusije.

Izvor: FoNet

